LEER MÁS +

Reina Letizia: Un estreno, a debate

Acto: Inauguración de la 37ª edición de la Feria de Arte Contemporáneo ARCOmadrid (Madrid).

Fecha: 22-02-2018

Impactante total look en rojo que no pasó desapercibido por su color, el de las mujeres poderosas por la seguiridad y atractivo que simboliza, y que rápidamente generó un debate debido a su similitud con estilismos anteriormente vistos en Victoria Beckham o Melania Trump.

En el caso de la Reina, ella luce top a la caja con mangas abullonadas y falda midi; que combinaba con bolso de animal print, de Carolina Herrera, y botar over the knee, de Magrit.



Foto: Fernando Junco