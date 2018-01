LEER MÁS +

Tour oficial por Suecia y Noruega



Acto: Visita de un equipo de bandy, deporte similar al hockey sobre hielo (Estocolmo).



Fecha: 30-01-2018



Los complementos, tus aliados en las bajas temperaturas



Si hace frío, no dudes en cubrir tu cabeza, tus manos, tus tobillos y tu cuello. Las mujeres en climas fríos saben que este truco conseguirá que el calor corporal no se pierda y que no entre el aire frío de la atmósfera. En el primero de sus looks que nos ha dejado ver la Duquesa de Cambridge durante este tour (en Estocolomo, Suecia) queda patente que ella también es consciente de este detalle. Y, lejos de improvisar una elección, opta por diseños coordinados con el estilimos en color y tendencia, concretamente, Après ski. ¿Qué firmas ha elegido?, ¿se habrá decantado por moda sueca?

© Gtresonline