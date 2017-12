LEER MÁS +

El look trending topic de la Reina



En un año en que la reina Letizia ha apostado especialmente por la moda española, incluyendo nuevos sellos a su vestido, como Del Pozo, es este look de Teresa Helbig el que más revuelo generó. Lo llevó en la XXXIV edición del Premio de Periodismo Francisco Cerecedo, y sorprendió la elección por ser un diseño mini y llevarlo sin medias.



© Gtresonline