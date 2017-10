LEER MÁS +

Increible pero cierto, Blake Lively hace lo inimaginable: ha llevado 7 looks muy diferentes en tan solo 24 horas. La actriz ha comenzado fuerte con los actos promocionales de su nueva película 'All I See Is You', diferentes eventos, que acompañados con improvisados paseos por Manhattan, nos han dejado este amplio abanico de estilismos. Todos ellos siguen tendencias muy definidas del presente otoño y, curiosamente, incluso uno de ellos ya fue llevado hace 10 años por una royal.



Look 1: para dar los 'buenos días'

La actriz visitó el programa de televisión Good Morning America para hablar de su nueva película. Una ocasión en la que estaba espectacular con un vestido palabra de honor que jugaba con un llamativo contraste visual al ser liso por un lado y estampado por otro. Se trata de un diseño de Oscar de la Renta, que complementa con unos salones con lazada en el empeine, de Christian Louboutin. Además, añade unos pendientes de grandes piedras y varios anillos combinados en sus dedos. Unas piezas, de Ofira.

© Getty Images