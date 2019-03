Penélope Cruz, la inesperada modelo de Chanel en el desfile de despedida a Karl Lagerfeld La actriz española debuta entre 'tops' sobre la pasarela francesa en el emotivo espectáculo en honor al 'káiser' de la moda

Hace solo dos semanas que Karl Lagerfeld, diseñador de Chanel, fallecía, dejando tras de sí uno de los legados más importantes de la moda. El alemán cambió las reglas de la industria con su estilo visionario y sus casi infinitas cualidades artísticas permanecerán, sin duda, presentes durante décadas. Desde que dijera adiós para siempre, coincidiendo con Milan Fashion Week, los homenajes -como el de Fendi, otra de las casas para las que diseñaba- se han sucedido en las distintas capitales de la moda. El último de ellos se ha celebrado en el espacio que el Káiser transformó durante años en los lugares más sorprendentes -desde una playa hasta una estación espacial-, el Grand Palais de París. Allí, en un escenario que recreaba una villa alpina y dentro de la última jornada de la Semana de la Moda parisina, se ha presentado la colección de Otoño/invierno 2019-2020 de Chanel, la última que diseñó Karl Lagerfeld para la maison. El desfile, no podía ser de otro modo, ha comenzado con un minuto de silencio por parte de invitados y modelos, entre las que ha destacado la que fuera su musa española, Penélope Cruz.

Minutos antes de que diera comienzo este desfile de despedida, muchos de los asistentes ya compartían vídeos comentando la tristeza que suponía disfrutar de la última propuesta de la marca, la correspondiente a Otoño/invierno 2019-2020, sin el diseñador. "Te echamos de menos" o "es realmente triste" fueron algunas frases que rondaban por Instagram y que seguían recordando al alemán mientras las modelos, desfilando con sus propuestas, recorrían la nevada pasarela.

Otro detalle que trajo de vuelta a quien ha estado 36 años al frente de la marca fue una ilustración que acompañaba cada invitación. En este dibujo en blanco y negro con la firma de Karl Lagerfeld, aparecía él mismo -con su característico look: gafas de sol, cabello recogido en una coleta y traje- junto a Coco Chanel y el texto "The beat goes on". La frase, que podría traducirse como "el ritmo continúa", haría referencia a cómo la firma prosigue su andadura no sin antes poner al Káiser de la moda a la altura de la mismísima fundadora de la marca, ya que fue el encargado de reinterpretar el estilo de Chanel durante 36 años -incluso de rediseñar el icónico 2.55 de la marca-.

Además de Cara Delevingne o Kaia Gerber, quien también recorrió la pasarela para Fendi, el Grand Palais ha contado con la presencia de Penélope Cruz, primera española embajadora de la marca. La actriz ha desfilado con soltura con una rosa blanca en la mano justo antes que la hija de Cindy Crawford, luciendo un minivestido blanco con el mismo carisma que ha llevado otros diseños de Chanel sobre la alfombra roja.