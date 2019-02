La triunfadora Ariana Grande no llegó a un acuerdo en la noche de los Grammy: ella quería cantar su éxito 7 rings y la organización prefería un medley de sus éxitos que ella interpretó como un "insulto", precisaba la revista Variety. De este modo, se convirtió así en una de las grandes ausentes de la noche, donde pasó a figurar como una de los nombres más destacados tras obtener el premio al mejor álbum vocal pop, por Sweetener. Y eso que todo lo tenía preparado; de hecho, ha desvelado en su perfil de Instagram cómo hubiera sido su look, una elección de princesa Disney que recuerda a uno de los estilismos de alfombra roja más impactante del ángel de Victoria's Secret con el que llegó a protagonizar una imagen viral en 2014, Elsa Hosk.

"Cuando Zac Posen te hace un vestido no importa si cantas o no", precisa contundente Ariana Grande en su perfil de Instagram. Acompañando a esta declaración de intenciones que zanja la polémica una imagen en la que aparece con su vestido del diseñador estadounidense, una creación que se caracteriza por tener escote palabra de honor, falda acampanada con mucho volumen y un suave tono azul pastel. Recreación de un look de cuento que recuerda a la bucólica imagen de la Cenicienta en su baile con el príncipe y con la que la intérprete de God is a woman se siente especialmente cómoda.

La misma sensación acompañó a Elsa Hosk cuando pisó la alfombra roja de Cannes en 2017. Hace dos años, la supermodelo sueca acudió a este festival de cine con un vestido de Alberta Ferretti muy similar al que estrena Ariana como elección para los Grammys. La principal diferencia entre ambas es que el ángel de Victoria's Secret incorpora dos destalles que potencian una imagen más sensual: plisado en el escote que realza el pecho y amplia abertura en la falda hasta casi la cintura.