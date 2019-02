Nació hace unos días, pero no ha sido hasta ahora cuando Lily Aldridge ha querido compartir con sus seguidores la buena nueva. Al igual que hiciera para anunciar su segundo embarazo, el pasado mes de agosto, la modelo de Victoria’s Secret ha vuelto a usar las redes sociales para contar a sus más de 5 millones de fans que el 29 de enero dio a luz a su bebé. ¿El nombre elegido para el nuevo miembro de la familia? Winston Roy, un niño con el que la top y su pareja, el vocalista de la banda de rock estadounidense Kings of Leon, Caleb Followill, dan un hermanito a la pequeña Dixie, de 6 años.

Por fin se ha desvelado el misterio. Tras meses de especulaciones sobre el posible sexo del bebé de Lily Aldridge y Caleb Followill (unos rumores que la propia modelo alimentó publicando un misterioso mensaje en redes), finalmente se han despejado todas las dudas. La top de Victoria’s Secret ha contado este fin de semana a sus seguidores que el pasado 29 de enero dio a luz a un niño al que ha llamado Winston Roy. Aunque en un primer momento la californiana colgó en su perfil de Instagram una foto en blanco y negro en la que se podían ver los pies del bebé con el siguiente mensaje: "Winston Roy Followill bendijo nuestras vidas el 29 de enero de 2019", poco después de hacerla pública, la imagen ha sido borrada. Un cambio de opinión que no ha impedido que sus seguidores compartan la buena nueva.

Y es que, desde que la modelo anunciara su embarazo este verano, sus incondicionales no han dejado de seguir de cerca la evolución de su tripita, tanto dentro como fuera de las pasarelas. De hecho, con motivo de la Fashion Week de Nueva York, Lily Aldridge no dudó en sumarse al casting de modelos de Brandon Maxwell, demostrando sus dotes de maniquí, incluso embarazada de unos meses. "¡Qué orgullo desfilar embarazada en la pasarela de @runwaymaxwell! He caminado por algunas pasarelas en mi vida y este es un momento que recordaré siempre con gran emoción. Un verdadero caballero, te amo por siempre", escribía la top junto a una imagen de su aparición en la presentación. Un emotivo momento que seguro comparte con el pequeño Winston Roy cuando sea un poco más mayor.