Comienza una semana dedicada a celebrar los 40 años de la Constitución española. Si esta mañana el rey Felipe acudía junto a su padre, el rey don Juan Carlos, a una audiencia con motivo de la conmemoración de este aniversario, esta tarde se ha unido a su esposa doña Letizia para inaugurar una exposición en el centro de Madrid. Hasta el Museo Reina Sofía se han desplazado los soberanos para estrenar la muestra 'Poéticas de la democracia. Imágenes y contraimágenes de la transición', acto en el que la Reina ha escogido un estilismo sobrio y altamente favorecedor que evoca la estética de los años 50 y sigue varias de sus máximas de estilo preferidas pero cuenta con un detalle inesperado.

La reina Letizia se ha decantado por una de las prendas preferidas de la duquesa de Cambridge para ser fiel a su esencia durante los meses de frío: el vestido-abrigo. Gracias a él, consigue aportar elegancia y sofisticación sin necesidad de agregar capas de más. En su caso, la esposa del rey Felipe ha elegido uno en color gris con solapas en el escote, manga francesa, cuerpo entalladado y falda midi evasé con el que vuelve a apostar por una de las tendencias más favorecedoras de los últimos meses, la silueta wrap.

Los modelos que cuentan con este corte envolvente consiguen afinar y estilizar la figura, algo que doña Letizia sabe bien, puesto que no es la primera vez que escoge uno, aunque sí que posea una estética working tan marcada, que se acentúa gracias al discreto estampado de cuadros príncipe de Gales que lo decora. Sin embargo, lo más llamativo del look no ha residido en este diseño, sino en uno de los accesorios con los que lo ha combinado.

Además de mediante sus habituales salones de tacón clásicos, esta vez teñidos de negro y firmados por la casa italiana Prada, la Reina ha completado el conjunto con un bolso que resulta muy sorprendente. En lugar de optar por uno de los clutches de su extensa colección, ha preferido llevar un modelo tipo Kelly de Hugo Boss recuerda inevitablemente a los que lucía la recordada princesa de Mónaco -y otras grandes damas como Jackie Kennedy-, aunque de un tamaño algo menor. Si bien es cierto que estrenó este bolso hace dos años durante su visita a Estados Unidos, esta elección resulta chocante en doña Letizia ya que es muy poco frecuente, puesto que la gran mayoría de las veces que luce alguno de este tipo suele ser en sus salidas más casuales y prácticamente nunca en sus actos oficiales.