Meghan Markle se atreve con el vestido mini y reinventa su estilo premamá

Como parte de su primer proyecto solidario como royal, Meghan Markle ha visitado hoy la Hubb Community Kitchen en North Kensington (comunidad al oeste de Londres) para conocer de primera mano la repercusión de los fondos obtenidos con la venta del libro Together: Our Community Cookbook en el que ha participado. Para tan señalada ocasión, la duquesa de Sussex ha mostrado un inusual estilo hasta la fecha entre sus looks premamá al apostar por un vestido con corte mini que mostraba sus piernas, eso sí, protegidas del frío con medias tupidas en color negro. El largo se acorta más que uno de sus últimos estilismos que protagonizó con un blazer-vestido blanco ligeramente por encima de la rodilla. Y, en esta ocasión, lo acompaña de unos innovadores botines por su forma.

Esta novedad en su vestidor premamá la encuentra en la firma Club Monaco. Se trata del modelo Sallyet (274,99 euros) que presenta un corte sesentero recto y se tiñe en color burdeos. En contraste, se ha dispuesto un cuello tipo camisa confeccionado en terciopelo que rompe con la sencillez de la prenda.

A juego con esta creación, lleva un abrigo con doble botonadura, largo midi y grandes solapas. En contraste, pero coordinándose con sus medias, calza unos botines, un calzado que combina a la perfección con un minivestido. Estos son de forma vanguardista, tacón de 9 centímetros, mezcla de texturas en negro y llevan el sello de la casa francesa Givenchy (se pueden encontrar rebajados por 611 euros; precio original: 713 euros).

Como joyas, se decanta por unos pendientes muy minimalista en forma de barra rectangular. Son el modelo Plaisirs de la firma Birks (328 euros), una de sus favoritas, y están confeccionados en oro amarillo de 18 quilates. También lleva anillo que reproduce la palabra 'Love', de Meredith Hahn (61 euros).