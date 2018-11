Poco antes de poner rumbo a una presentación de la firma Intimissimi (de la que es embajadora), Chiara Ferragni quiso compartir con todos sus seguidores en Instagram un selfie en lencería. En la instantánea tomada frente al espejo de su cuarto de baño, la influencer muestra un conjunto de top y braguita transparentes y con bordado que recrea la forma de un tigre. Sin embargo, lo que podía haber sido un simple posado en el que presumir de su imagen más sensual, no ha gustado a todos al igual, pues ha provocado un inesperado comentario por parte del diseñador Roberto Cavalli que, como contrapunto, ha generado una reacción de apoyo por parte del marido de la italiana, Fedez.

El principal motivo de desagrado para Cavalli ha sido en su opinión la poca pasión humana del acto de la influencer. "¡¡¡Estás anunciando tu ombligo!!! ¿Quién te crees que eres? ¡Solo eres una máquina de dinero! No hay espontaneidad ni amor en lo que haces", comenta el diseñador. "Roberto Cavalli, dime qué es falso, por favor", comenta como respuesta Fedez, aplaudiendo el acto y la imagen de su mujer.

Los comentarios no cesan ahí ("Fedez, ¡estoy bien! ¡Famoso y limpio para decir lo que pienso! Eres bueno, te aprovechas demasiado de este juego que no es para vender ... sino un pasatiempo para evitar incluso a los que no lo hacen. Luego compra ropa con nombres grandilocuentes (como el mío) ... con quien Chiara anuncia ... usándolos ... BRAVA los usa bien ... pero esta vez sacó el pie de la pasarela", concluye). Al debate, se suman también los seguidores de Chiara con opiniones de diversa magnitud.

La imagen ya recopila más de 730.000 likes y más de 5.900 comentarios. Sin embargo, no es la primera vez que el modisto critica a la italiana ante un posado en lencería. En febrero de 2018, lanzó un sorprendente mensaje ante una imagen de Chiara en sujetador: "Eras bellísima, ¿qué te ha pasado?".