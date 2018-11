En la noche que se cumplen exactamente seis meses desde su boda, los Duques de Sussex han acudido al concierto benéfico anual Royal Variety Performance, un espectáculo organizado para ayudar a artistas de Gran Bretaña que requieren asistencia debido a su edad, salud u otra situación complicada. Cada edición actúan varios cantantes y grupos de todo el mundo en este evento; Take That, Andrea y Matteo Bocelli o el casting de Hamilton and Tina, The Tina Turner Musical, son algunos de los nombres que subirán esta noche al escenario del London Pallanium. Minutos antes de que diera comienzo el espectáculo, el príncipe Harry y Meghan Markle llegaban al teatro, dejando la instantánea más buscada de la velada y una elección estilística inesperada: al contrario de lo que hizo su cuñada, la Duquesa de Cambridge, hace un año, Meghan ha camuflado su tripita gracias a su look, un diseño bicolor de la marca Safiyaa.

Con un look dos piezas en blanco y negro formado por un cuerpo bordado con lentejuelas tornasoladas y una falda de cola, la Duquesa de Sussex ha sorprendido así en Londres. La primera de las piezas capta toda la atención, gracias en parte a las brillantes aplicaciones, pero también a una especial silueta de inspiración asiática que incorporaba una de las tendencias preferidas de Meghan, las asimetrías. Se trata de un top perteneciente a la colección Resort 2019 de Safiyaa llamado Malaya que, según puede comprobarse al observar el diseño original en la página web, han adaptado para la esposa del príncipe Harry para hacerlo más cómodo y favorecedor. Así, el escote, originariamente palabra de honor, incorpora un tirante fino que rodea su cuello, y en la cintura se añade una banda negra que estiliza al máximo esa zona.

El diseño original, claramente inspirado en la cultura asiática a la que su nombre hace referencia, puede comprarse todavía por 895 libras (unos 1.005 euros) en la página web de Safiyaa, una firma británica fundada en 2011 que la Duquesa incluyó en su maleta para Oceanía gracias a uno de los vestidos más aplaudidos de este viaje oficial. Sin embargo, mientras en esa ocasión el diseño de crepe azul no hacía sino acentuar su tripita (que según los cálculos debía rondar entonces los cuatro meses de embarazo), esta noche, casi un mes después, el look elegido le ha servido para disimularla y estilizar al máximo su silueta.

En el catálogo de la firma, este top bordado con lentejuelas se presenta combinado con un pantalón ceñido. La decisión de reemplazarlo por una falda de tejido fluido negra maximiza el efecto favorecedor del look final, aunque la largura de esta, hasta el suelo, así como la cola impiden ver los stilettos clásicos en ante negro que, junto a un clutch con acabado brillante y sus pendientes Snowflakes de diamantes y oro blanco de la firma Birks, completaban este estilismo de noche.