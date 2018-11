En la conferencia El futuro del comercio sostenible en el Werkspoorkathedraal de Utrecht, Máxima de Holanda ha reciclado de su vestidor un conjunto impactante y poderoso que tiene como pieza central un traje sastre en color rojo. Un diseño que combina siguiendo una fórmula con la que se siente cómoda: tanto los complementos asi como otras prendas se tiñen en la misma gama cromática. Un estilismo que ya ha adoptó hace un año cuando estrenó este diseño de la firma Claes Iversen y que recuerda a elecciones que han llevado en ocasiones anteriores (y repetidas) la reina Letizia o Ivanka Trump.

VER GALERÍA

En este acto Máxima se decantaba de nuevo por el traje sastre con chaqueta ligeramente entallada con un solo botón y bolsillos laterales con solapa y pantalón de línea recta. Este tándem de prendas es el mismo que ya llevó en una reunión de las Naciones Unidas en 2017 en Nueva York.

VER GALERÍA

Como en aquella ocasión, la Reina de los holandeses lucía bajo el blazer una blusa al tono con original escote de inspiración étnica del que cuelgan dos borlas con flecos. Como complementos, un bolso de mano coordinado cadena metálica en dorado y zapatos en tonos borgoña.

VER GALERÍA

Su clave royal de nuevo pasa por reciclar piezas clave de su vestidor pero cambiando los accesorios. Entre las diferencias de sus dos looks, hace un año apostó por la tendencia monocolor con salones también en rojo e incorporó un largo colgante de plata con el que adornaba su escote.

VER GALERÍA

No obstante, si hay una mujer de la realeza que ha hecho del color rojo un favorito de su vestidor, esa es doña Letizia. La reina de España también tiene ha convencido con total look en los que no faltaba un traje sastre en esta gama cromática, en su caso, de Roberto Torretta.

VER GALERÍA

Cruzando el Atlántico, Ivanka Trump también ha sabido incorporar esta fórmula a sus estilismos. Pasó de combinar su traje rojo con complementos contrastados en el pasado, a decantarse este verano por la tendencia del pantalón de corte capri y chaqueta entallada creando una silueta aun más femenina.