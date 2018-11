Es una amante de las tendencias, aunque esta pasión le haya traído en más de una ocasión problemas con la opinión pública de su país. Por eso, coincidiendo con su viaje a París, capital de la costura, el buen gusto y los grandes modistos del siglo XX, Melania Trump ha querido cuidar con especial detalle los estilismos de su maltea. Y es que, con motivo de la celebración de los 100 años del final de la Primera Guerra mundial, el presidente de los Estados Unidos ha volado hasta Francia junto a su esposa para acudir a los actos organizados en la capital gala para conmemorar dicha fecha. Un momento histórico que la Primera Dama estadounidense ha aprovechado para medirse nuevamente a Brigitte Macron, su 'homóloga francesa'.

No es la primera vez que Melania Trump se ‘enfrenta’ a la esposa de Emmanuel Macron, pero sí, la primera que lo hace después de haber sufrido duras críticas en los medios estadounidenses por sus últimos y poco acertados estilismos, tanto por las marcas elegidas, sus combinaciones o el alto precio de alguna de las prendas de su vestidor. De ahí que la esposa de Donald Trump haya querido jugar sus mejores cartas en este nuevo duelo de estilos. Empezando por el que lució poco antes de subirse al avión en Washington, con destino el aeropuerto de Orly. ¿Su estrategia? Jugar a ser, una vez más, la Jackie Kennedy del siglo XXI.

Antes de volar hacia París, la Primera Dama estadounidense apareció a su salida de Washington con un estilismo en el que destacó, además de unas botas over the knee (tendencia entre las que más saben de moda) de Christian Louboutin, un trench a cuadros negros y blancos, de corte de corte Westminster con cinturón, de Burberry; una de las prendas favoritas de la esposa de J.F. Kennedy tanto en sus años en la Casa Blanca, como más tarde, durante su matrimonio con Aristóteles Onassis. Pero este no ha sido el único guiño al popular icono del siglo XX; por parte de Melania Trump. En su primera aparición en París, la esposa de Donald Trump ha elegido un sofisticado conjunto de chaqueta estructurada y falda con apertura frontal, que ha combinado con unos guantes y unos stilettos, en negro.

Un look en la línea de los que mostraba Jackie Kennedy y que ha completado con un moño italiano, muy años 60. Gracias a esta apuesta con sello "Primera Dama", la esposa de Donald Trum ha plantado cara a Brigitte Macron que, contrariamente a su invitada, ha preferido lucir un estilismo más fresco y cómodo gracias a un conjunto marinero en azul real, con botones dorados en hombro y doble fila a ambos lado de la falda y stilettos a juego.