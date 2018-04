Céline Dion ha cumplido cincuenta años el 30 de marzo como el icono inesperado de la moda. Titanic y la canción que interpretó para la película, My Heart Will Go On, supusieron una lanzadera para consolidarse como una de las artistas más reconocidas a nivel mundial. Sin ir más lejos, este éxito le valió un premio Oscar a la mejor canción original en 1998 y el álbum en el que se incluyó, Let's Talk About Love, vendió nada menos que 15 millones de copias. En el terreno de la música, nadie puede negar que su carrera está llena de éxitos. Y lo cierto es que en la moda tampoco le ha ido nada mal, aunque fue casi a las puertas de sus 50, hace apenas dos años, cuando la diva del pop experimentó su faceta como verdadero icono de estilo fuera de los escenarios, en el front row de los desfiles de moda y de la Alta Costura.

De cantante internacional a icono de estilo, una metamorfosis. Algo inusual tras una carrera consolidada pero que la canadiense consiguió en gran parte tras contratar a Law Roach como estilista a mediados de 2017, un experto que también asesora a algunas estrellas como Demi Lovato o Zendaya. Fue entonces cuando el estilo de la artista experimentó un giro inesperado. Y es que si antes entendía la moda como una performance sobre el escenario, Céline comenzó a incorporar prendas con patrones más complicados y diseños magistrales definidos por la espectacularidad. Es por ello que a día de hoy, su evolución de estilo puede escribirse con mayúsculas.

Una publicación compartida de Céline Dion (@celinedion) el Mar 30, 2018 at 3:08 PDT

Sin olvidarnos del lanzamiento de su línea de accesorios en febrero de 2017. Y es que los pasos definitorios de Céline en la industria de la moda convergen en su 50 cumpleaños. Como invitada excepcional de las pasarelas (sobre todo de la Alta Costura el pasado verano) entre la it-girl italiana Bianca Brandolini o la francesa Inès de la Fressange, desde entonces Céline ha dado señas de que su vestidor está a la altura de divas como Rihanna o royals como Meghan Markle. Para muestra sus favoritos: Christian Dior, Giambatista Valli o Ralph & Russo, el diseñador que vestirá de novia a la futura Duquesa de Sussex.