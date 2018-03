¡Ya está aquí! El pequeño Leone ha llegado al mundo y a la vida de sus felices padres, Chiara Ferragni y Fedez. Ellos mismos han querido confirmarlo a través de sus redes sociales y de manera simultánea después de que diversos medios italianos se hicieran eco de la noticia. El pequeño ha nacido en el Día del Padre, según ha publicado el músico, que ha compartido la misma imagen que escogía su chica en la que aparecen besándose aún en el hospital y con su bebé entre ellos. Se trataba de una imagen tan esperada que ha alcanzado el primer millón de likes en 34 minutos, cuando sus publicaciones habitualmente tienen entre 200 y 700 "me gusta".

El pequeño ha venido al mundo en Los Ángeles, donde la pareja se encuentra establecida, concretamente en el hospital Cedars-Sinai, muy conocido entre las celebrities. De hecho, fue ahí donde rostros tan conocidos como Kim Kardashian, Britney Spears o Beyoncé han dado a luz a sus hijos.

Hace apenas una semana, la bloguera compartió en una de sus publicaciones que su hijo pesaba ya cerca de los 2kg y medio en su semana 37 de gestación. No es la primera vez que quiere hacer partícipes a sus seguidores de las nuevas informaciones sobre su bebé, puesto que a diferencia de otras celebridades, ha decidido llevar su embarazo de una manera muy pública. Esto no ha evitado que sufriera las críticas y el odio -tristemente ya característico- de las redes sociales.

La pareja anunció que estaban esperando su primer hijo en octubre, cuando ya estaba de cinco meses, y ha tenido un embarazo turbulento. Le aconsejaron que se mantuviera en casa y en reposo, por lo que estuvo ausente en los Oscar- premios a los que suele acudir- el pasado mes de febrero. En cambio, decidió compartir el vestido que habría llevado, preguntando con humor si debería llevarlo por casa.

La pareja está comprometida desde el pasado mes de mayo, pero no tienen fecha fijada para la boda. Fue en un concierto que el rapero dio en Verona cuando invitó a su novia a subir con él al escenario para cantarle una canción. Lo que parecía un bonito detalle por su cumpleaños se convirtió en una romántica pedida de mano cuando Fedez se arrodilló y sacó el anillo. La italiana no pudo contener las lágrimas y el público les ovacionó.

El rapero milanés y juez de Factor X, cuyo verdadero nombre es Federico Leonardo Lucia, y Chiara salen desde septiembre del 2016. Según la historia que ella misma contó en una entrevista en Vanity Fair, se conocieron en una cena y tras escuchar una canción que el rapero escribió mencionándola, grabó un vídeo cantándola y comenzaron a enviarse mensajes. "Me invitó a cenar y pensé, bueno, me gusta que sea directo" comentó la it girl.