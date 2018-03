Un diseño de flores con sello internacional, el primero de los cuatro vestidos de Alessandra de Osma

Este fin de semana está marcado desde hace meses en las agendas reales: Christian de Hannover y Alessandra de Osma se casan en Perú y hasta allí han viajado invitados de todo el mundo. La noche anterior a la boda, la pareja celebraba el primero de los eventos programados, una cena informal de cocina nikkei. Para esta cita, Alessandra de Osma, que estos días lucirá un total de cuatro diseños, elegía un vestido estampado que, aunque aúna varias tendencias de esta temporada como el escote en 'V' y las mangas con volumen, pertenece a una colección pasada, la de Primavera/verano 2017 de la firma londinense Borgo de Nor.

Combinada con su madre, Elizabeth Foy Vásquez, que también lucía un vestido estampado aunque con silueta wrap dress (un clásico que favorece a cualquier edad), Alessandra de Osma daba buena muestra de su conocimiento de la moda eligiendo este diseño que para algunos puede parecer demasiado atrevido, al combinar flores rosas sobre un fondo rojo. Optar por un modelo de una temporada pasada, además, da a entender que la novia tenía muy claro su preferencia por este diseño frente a otros de nuevos. Y combinarlo con un mini capazo de rafia decorado con un divertido dibujo, deja claro que sabe cómo adaptar un vestido largo a una cita informal como esta cena.

Borgo de Nor, firma a la que pertenece el vestido, es tan internacionales como este enlace. Fue fundada en Londres por la estilista salvadoreña Carmen Borgonovo -que desarrolló su carrera en medios estadounidenses y europeos- y la compradora de moda portuguesa Joana de Noronha -ex empleada de Diane Von Fustenberg, entre otras firmas-, dos expertas en moda que se unieron para lanzar, en primavera de 2017, su primera colección. Y aunque hasta el momento el recorrido de Borgo de Nor ha sido más bien discreto, que Alessandra de Osma luzca uno de sus diseños -perteneciente, precisamente, a su colección debut- supondrá sin duda un gran impulso.

Vestido de Borgo de Nor (todavía disponible) e imagen de la campaña Primavera/verano 2017

El modelo exacto de Alessandra, con escote en 'V', media manga afarolada y corte bajo la cadera, ya no se encuentra a la venta, pero en la plataforma Net-A-Porter sí está disponible un vestido muy similar. Este diseño tiene una silueta estilo wrap dress y las mangas más largas, pero el estampado es exactamente el mismo, así que puede ser una buena alternativa, especialmente porque está rebajado a mitad de precio y ahora cuesta, aproximadamente, 380€.