Eiza González, la mexicana que bate récords con sus looks de invitada

Si su elección para pisar la alfombra roja de los Oscar no dejó nadie indiferente, llegando a ser uno de los looks más virales de la noche, Eiza González dio ejemplo de cómo ser la perfecta invitada con un look de tarde. Concretamente, su nueva decisión de moda la tomó para acudir a un espectáculo musical organizado por una conocida marca de champán en Miami. De la sensualidad de su vestido amarillo en la gran noche internacional del cine a un diseño camisero estampado que anunciaba la llegada de la primavera. Sin embargo, además de demostrar su versatilidad a la hora de adaptarse al dress code de uno u otro evento, su nueva imagen no se ha librado del debate en redes.

VER GALERÍA

Un look de tarde con guiños a la primavera

Cuestionar si era excesivamente elegante para el acto o que se parecía a estilismos de película como Mary Poppins o el look para acudir al polo que lució Julia Roberts en Pretty Woman son algunas de las opiniones que se vertieron en redes en relación a su look de tarde. Sin embargo, nos convence cómo Eiza consigue mostrar su imagen más sofisticada, pero con detalles que rebajan la seriedad de su look, como un estampado naïf primaveral de pequeñas flores multicolores, un sombrero de paja o unos accesorios relajados y adaptables a estilismos diferentes entre sí por sus tonalidades básicas y formas sencillas.

VER GALERÍA

En concreto, la actriz y cantante mexicana lleva un vestido camisero de algodón con cinturón coordinado, de Prabal Gurung (colección Pre-Fall 2018). Su precio, 1.618 €. En cuanto a los complementos, sus sandalias son el modelo Nudist en negro de Stuart Weitzman (336 €) y su bolso, un diseño en piel italiana en tono nude de Freya (610 €).

VER GALERÍA

El vestido amarillo con el que se convirtió en la gran protagonista

Según la psicología, el color amarillo se asocia con la felicidad, aunque muchos no lo acepten dada su mala fama entre personas supersticiosas. Sin embargo, fue este tono el que eligió Eiza González para su paso por los Oscar. Una creación de Ralph Lauren muy sencilla en líneas, pero que debido a su corte entallado y sus cut outs en la espalda se convirtió en una de las decisiones más elegantes de la noche. Como joyas, tres piezas de joyería sofisticadas, femeninas y dignas de una estrella de Hollywood. Todo de la High Jewelry Collection de Chopard. Unos pendientes largos compuestos por diamantes rectangulares step-cut de 5,62 caras, un diamante de corte step de 5,22 caras, diamantes de corte baguette de 2,31 caras y diamantes de 0,77 caras engarzados en oro blanco de 18k. Una pulsera con diamantes de 53,43 caras en oro blanco blanco de 18k. Y un anillo con un diamante de corte esmeralda de 3,02 caras en oro blanco de 18k.