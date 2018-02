"Tengo una sorpresa para vosotros" escribía Emily Ratajkowski en su Instagram Stories ayer por la noche. Nadie podía esperarse lo que vendría después. "Me he casado hoy" continuaba la modelo. Sin previo aviso ni la expectación que suele rodear a este tipo de celebraciones entre las celebrities, Emily sorprendió por tres motivos. Ya no sólo porque se tratara de una boda sorpresa, sino que además, se casó con su novio con el que llevaba saliendo unas pocas semanas, el actor y productor de cine Sebastian Bear-McClard (su relación anterior con Jeff Magid duró cuatro años). Un noviazgo que conocimos el día de San Valentín, aunque llevaban juntos desde diciembre, y que ayer se hizo oficial en una celebración íntima en un tribunal de Manhattan.

¿Lo más sorprendente de todo? Su look nupcial lo firma Zara y cuesta menos de 200 euros. Emily Ratajkowski no ha querido ser una novia tradicional, y ya no sólo no se casó de blanco, sino que además lo hizo con un conjunto de chaqueta y pantalón (como ya hizo Miriam Giovanelli en su día) de la firma española y en color mostaza.

Lo puedes comprar en la página web de Zara y la maxiblazer con cinturón está disponible por 69,95 euros, mientras que el pantalón acampanado puede ser tuyo por 39,95 euros. Un look nupcial que completó con un sombrero negro con red y que está inspirado en el look que lució la actriz Anjelica Houston en una de sus citas con Jack Nicholson.

Con los actores Josh Ostrovsky y Josh Safdie y cuatro amigas de la modelo como testigos de la boda, la pareja quiso hacer oficial la noticia y posaron juntos de manera muy cariñosa en el City Hall de Nueva York tras la ceremonia. Una boda que como no podría ser de otra manera, se ha convertido en la noticia viral de las últimas horas.

La pareja siempre ha llevado su relación de manera muy discreta y sus apariciones públicas juntos han sido escasas, a excepción de un partido de baloncesto al que acudieron juntos en diciembre, tras conocerse la ruptura de la modelo con su por aquel entonces novio Jeff Magid. Aunque a la boda no acudió, lo cierto es que Sebastian Bear-McClard (el ya marido de Emily), mantiene una buena relación con el actor Robert Pattinson y ambos son protagonistas en la película Good Time, que se estrenó este agosto.

Además, y aunque había pasado desapercibido para todos hasta ahora, la modelo celebró su despedida de soltera el jueves de manera muy discreta, en una habitación de un hotel de Manhattan rodeada de sus amigas y con sesión de belleza incluída, con mascarillas faciales.