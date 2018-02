Fijándonos tan sólo en su figura, nadie podría decir que Elizabeth Hurley tiene la edad que tiene. A sus 52 años, la actriz puede seguir presumiendo de un cuerpo espectacular con un abdomen plano envidiable. La actriz es la sensación de las redes sociales y sus posados en ropa de baño no pasan inadvertidos para sus casi 900.000 seguidores, que no dudan en elogiar cada una de sus instantáneas. En uno de sus últimos posts, la actriz de The Royal volvía a incendiar Instagram con una imagen ligera de ropa (vestida tan sólo con una parte de abajo de bikini y arriba una chaqueta) en la que de nuevo nos demostraba que el paso del tiempo a ella no le afecta. Una imagen que acumula más de 97.000 likes. Pero la red social no es el único lugar en el que la actriz luce tipo y ha protagonizado algunas campañas de ropa de baño. ¿Quién dijo que no se podía presumir de figura pasados los 50?

Elizabeth Hurley es el perfecto ejemplo de que sí se puede. Hace 10 años, la actriz lanzó su propia firma de ropa de baño, Elizabeth Hurley Collection. ¿Puedes imaginar quién protagoniza los catálogos de la firma? Es ella misma la imagen de sus propias creaciones, en lugar del típico estereotipo de modelo jovencísima que todos podríamos imaginar. Así, nos demuestra que los 52 no son los nuevos 25, son mejores. Una colección de bikinis y bañadores de líneas minimalistas que rondan los 200 euros y también incluye otras prendas de playa como caftanes.

Además de compartir con sus seguidores las imágenes de su espectacular actual figura, la actriz también suele publicar algún que otro throw back y como podríamos esperar, su cuerpo era igualmente envidiable cuándo era más joven. De no ser porque le estamos viendo la cara, podríamos pensar que la imagen es actual fijándonos en su cuerpo. Y si no nos crees, juzga por ti misma.

No tiene nada que envidiarle a otras top models tan explosivas como la mismísima Emily Ratajkowski (que por cierto también hace ella misma de modelo de sus diseños de ropa de baño). Ahora bien, ¿cómo consigue esa increíble figura?

El secreto de su belleza

No es casual que a su edad pueda seguir atesorando esa figura que levanta miradas a su paso. Es muy consciente del paso del tiempo y por eso la actriz cuida al máximo su alimentación. Como ya podrías imaginarte, sigue una dieta muy rígida a base de comida orgánica. De hecho, si por algo es conocida la actriz es por su amor incondicional hacia la comida de este tipo. Una pasión que fue más allá y hace algunos años lanzó su propia marca de comida saludable que se comercializó en los grandes almacenes de Harrods, en Londres.

Una alimentación saludable que complementa con actividad física y uno de sus secretos es la patada de glúteo. Un ejercicio diseñado para tonificar las piernas y que consiste en apoyarse sobre las manos y las rodillas formando un ángulo recto, evitando que la espalda se curve y contraer la rodilla hacia el pecho. A continuación, se estira la pierna hacia atrás, realizando una patada profunda y haciendo fuerza con los músculos del glúteo.

Pero además, y en una entrevista que concedió a Fox News, también confesó otro de sus trucos: caminar. “No hay atajos para ser delgada. Debes cuidar lo que comes. Me presiono incluso más porque sigo sigo siendo modelo de mi propia línea de bikinis. Soy extremadamente activa; no estoy sentada durante mucho tiempo”, afirmó.