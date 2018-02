El vestidor de Amal Clooney guardaba un secreto revelador desde hace años

Fue en 2013 cuando se desveló su noviazgo con George Clooney. Desde su aparición en la alfombra roja Amal Clooney ha sorprendido con su cuidado estilo, que le ha llevado figurar entre las más mujeres más elegantes del mundo. La abogada de derechos humanos ha conseguido compaginar los despachos con esta faceta como estrella de la moda. En los últimos años, parte de ese éxito no se lo debe a nuevas tendencias, sino todo lo contrario: ha encontrado en diseños vintage sus aliados para no pasar desapercibida. Diseños icónicos y inspiradores. Pero ¿cuál el secreto de su vestidor que recuerda el estilo de épocas pasadas?



Un viaje en el tiempo en el que tiene un fiel aliado

Su éxito es fruto de la confianza en la compañía William Vintage, que atesora creaciones de grandes diseñadores como Gianni Versace o Yves Saint Laurent en sus almacenes. Pero ¿quién es el coleccionista que llegó a fundar esta compañía capaz de seducir a star system? Tras este sello, se encuentra el experto británico de moda William Banks-Blaney (44), a quien se conoce como el Rey del vintage. Fue hace 8 años, en 2010, cuando lanzó William Vintage.



Son numerosas las ocasiones en que Amal Clooney ha confiado en los diseños que atesora. Por ejemplo, en la Berlinale de 2016, se paseó por la alfombra roja con un vestido negro de seda con perlas y lentejuelas bordadas, y sobre falda de tul, que hizo vivir un déjà vu, pues se trataba de una creación de Yves Saint Laurent fechada en 1981. Aunque se trata de una de sus imágenes vintage más destacadas, junto con el minivestido de lamé dorado de Versace, de 1994, hay muchas más.



Otra más, Amal comenzó 2017 embarazada y adaptó esta estética vintage a sus looks premamá. Fue al acudir al Foro Económico Mundial en Davos. Allí, llevó un vestido de Chanel de 1963. Tampoco pasó desapercibido su diseño de volantes en colores degradados de Madame Grès que llevó en Venecia en el verano de 2017; una pieza de Alta Costura que costaba 11.300 €.



No obstante, Amal no es la única que disfruta de la moda vintage de la compañía. Estrellas de la canción con Lady Gaga o Rihanna han encontrado en estas joyas de la moda sus estilismos perfectos.



La moda vintage llega a Palacio

Que las creaciones vintage están de moda sea o no de William Vintage es un hecho. Nunca conservar prendas de temporadas pasadas resulta tan rentable. De hecho, hasta la realeza gusta de recuperar de sus vestidores reales piezas de décadas pasadas. Recientemente, fue la reina Letizia la que se apuntó a esta tendencia vintage al llevar un vestido de rayas que perteneció a la reina emérita Sofía, quien lo llevó en 1984.