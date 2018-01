Beyoncé, 3 cambios de look y el vestidor que demuestra por qué sigue siendo 'la mejor'

La presencia de Beyoncé en los Premios Grammy 2018 no ha pasado desapercibida, no solo porque ocupó primera fila junto a su marido, Jay-Z (homenajeado en estos galardones), y su hija, Blue Ivy, sino también por su impactante look: optó por un entallado vestido de terciopelo negro con escote off the shoulder y amplias aberturas en la falda. Se trata de un diseño de Nicolas Jebran Couture que la cantante llena de treatralidad al complementarlo con un original sombrero de corte futurista y gafas de sol. Dramáticos complementos que toman como referente al revolucionario grupo de los Black Panters, muy activo entre la década de los 60 y 80 en Estados Unidos.



VER GALERÍA

Su Instagram se convierte en el look book de sus estilismos

No pasar desapercibida la convierte en la mejor, y consciente de ello, ha convertido en su Instagram en las últimas 24 horas en una improvisada pasarela donde ha mostrado sus últimos estilismo, como este que llevó en los Grammy. Como si de un improvisado look book se tratara, Queen B posa como si fuera una modelo y se acompaña en algunas de las instantáneas de su marido.



VER GALERÍA

Colores sobrios y dramáticos, su fórmula para despedir el invierno

Lo que queda refelejado en estas imágenes es como Beyoncé parece haber encontrado en los looks dramáticos en sobrios colores la inspiración para sus últimos estilismo de invierno. Junto al de los Grammy, también recoge el diseño elegido para la fiesta previa con motivo de estos premios.



VER GALERÍA



En aquella ocasión, repite misma fórmula: vestido entallado que defina bien sus curvas, abertura en la falda (que cubre con una red), larga cola y, como color, el negro. Un diseño de Azzi & Osta que complementa también con un sombrero, en este caso, una boina de cuero.



VER GALERÍA



Un evento en Manhattan nos trae el tercero de sus looks publicado en menos de 24 horas. En este caso, un vestido también en oscura tonalidad, pero que recupera el lado más sensual de la cantante al mostrar un pronunciado escote en V, que se coordina con las aberturas de su falda, en este caso, plisada.