Dramas legales y 'hip-hop', el inesperado gusto de Melania Trump por las series de televisión

Entre las preferencias de Melania Trump no se incluyen los realities en los que triunfó su marido, Donald Trump, antes de convertirse en Presidente de Estados Unidos. Tampoco las series en las que la moda juega un papel fundamental como Sexo en Nueva York o Gossip Girl, a pesar de que ella es una firme seguidora de las tendencias. Según Katie Rogers, reportera de The New York Times, la Primera Dama le ha confesado recientemente que sus series favoritas son Empire y Cómo defender a un asesino.

VER GALERÍA

La primera, Empire (en la imagen inferior), es un drama basado en El Rey Lear, de William Shakespeare, con un peculiar giro muy actual en el que los protagonistas son los miembros de una familia, los Lyon, creadores de todo un imperio de música 'hip-hop'. El drama se centra en las disputas por el control de la empresa cuando llega el momento de elegir al sucesor de su presidente.

VER GALERÍA

Por otra parte, Cómo defender a un asesino trata sobre una profesora de Derecho que se ve envuelta junto a sus alumnos en un caso de asesinato. Si las analizamos, llegamos a la conclusión de que ambas series tienen varios puntos en común: en primer lugar, se trata de dramas protagonizados por mujeres con carácter, fuertes e independientes a las que dan vida Taraji P. Henson (Cookie Lyon en Empire) y Viola Davis (Annalise Keating en Cómo defender a un asesino); y, en segundo lugar, las tramas de estos dos formatos se centran en temas polémicos como el tráfico de drogas, las muertes violentas o la homofobia.

VER GALERÍA

De esta forma, Melania Trump se muestra fan confesa de dos series de televisión que forman parte de la cultura popular actual y que también han recibido el aplauso del público, ya que ambas se encuentran en su cuarta temporada. Del mismo modo, y al igual que millones de personas, la Primera Dama ha sucumbido a una de las ficciones de Shonda Rhimes (Cómo defender a un asesino), una de las creadoras de series más importantes de la actualidad en Estados Unidos, que ha conseguido meterse al público en el bolsillo con éxitos como Anatomía de Grey o Scandal.