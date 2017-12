Botas rojas y bolso de Zara: el look más rompedor de la reina Letizia

Si hay un color favorito para doña Letizia, ese es el color rojo. Esta misma mañana, ha vuelto a confiar en esta tonalidad para un total look prenavideño que, además, no podía ser más simbólico y apropiado para la ocasión: reunión de trabajo con la Asociación Española contra el Cáncer. Sin embargo, si con esta decisión había acertado, hay un detalle que atrapa la atención de su estilismo, su calzado. La Reina recupera su esencia más urbanita con estas botas de alto impacto que suponen una revolución en su vestidor. Son el modelo Francesca, un diseño over the knee que la firma Magrit ha incorporado entre sus novedades de invierno a un precio de 580 €.



VER GALERÍA

De ante rojo y con 10 cm de tacón

El diseño de Magrit es de ante elástico y presenta un tacón alto y punta fina. En la tienda online de CH Carolina Herrera, una de las firmas favoritas de la Reina, también se puede encontrar un modelo prácticamente igual por 650 €. Lo coordina en tonalidad con su abrigo de corte batín y sin solapas, para crear efecto capa al anudarse el cinturón. Además de sus botas, recupera de su armario uno de sus estrenos icónicos de 2017, el bolso de Zara con estampado grabado con láser y cadena metalizada.



VER GALERÍA



A juego con su impactante total look en rojo, la Reina opta por llevar una falda de estampado vegetal con incorpora varias tonalidades y la manicura a juego. En contadas ocasiones la monarca ha llevado las uñas de rojo, la más sonada fue en octubre del año pasado en los premios a la Acción Magistral 2016.