El look de doña Letizia a lo Melania Trump, ¿casualidad o inspiración?

Hace poco más de una semana saltó la primera alarma: doña Letizia, al igual que ya hizo Melania Trump, incluía a Delpozo en su vestuario para sorprender con un arquitectónico vestido en los Premios AS del deporte. Ahora, la monarca española sigue la estela de la primera dama estadounidense en su segundo día del viaje a Senegal pero, esta vez, en clave casual. ¿Es casualidad o la Reina ha encontrado una nueva figura en la que inspirarse?



Para ello, hace suya la misma fórmula que utiliza la eslovena en aquellos actos donde el protocolo exige un look informal. Una camisa de esencia militar y unos pantalones blancos parecen convertirse en las mejores opciones de las mujeres poderosas para crear un look relajado. Mientras Melania Trump es fiel a los vaqueros, doña Letizia prefiere los pantalones rectos algo menos ceñidos, creando así un estilismo de características similares a los que llevaban la reina Sofía o Diana de Gales en muchos de sus viajes de cooperación internacional.



En esta ocasión, la Reina se aleja de los vestidos cóctel y los stilettos que han marcado sus looks en el continente africano. Quizás sea por su color verde militar, por su estructura con doble bolsillo y media tapeta oculta o por la forma de llevarla, suelta y por fuera del pantalón, que se presenta como una de las camisas más informales que atesora en su armario.



Un calzado novedoso

Las piezas con las que Melania Trump convierte en casuals sus looks suelen ser unas zapatillas Converse o un par de botas Timberland. Sin embargo, la reina Letizia hace su propia versión del estilismo relajado como unos brogues de piel y tacón midi, con los que no abandona su gusto por llevar siempre unos centímetros de más. Este calzado supone una inesperada novedad en su armario.



