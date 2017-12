La Duquesa de Cambridge, tras los pasos de doña Letizia

Tras el comentado minivestido de la reina Letizia, con el que revolucionó el vestidor de las royals; ahora, es la Duquesa de Cambridge la que se apunta a esta tendencia, incluso, incorporándola a su estilo premamá. Un estilismo con diseño en largo mini y color rojo, con el que ha participado en la cumbre Children’s Global Media Summit de Manchester (evento dedicado a los niños y su participación activa en los medios de comunicación).

Con minifalda y medias transparentes

Antes de desvelarnos su look premamá con largo mini la Duquesa de Cambridge se bajaba del coche oficial luciendo un elegante abrigo con el estampado de cuadros de la temporada, el 'Príncipe de Gales'. Un modelo con cuello redondo y cinturón a juego de la firma L.K. Bennett (615€ aproximadamente), una de sus habituales. Sin embargo, debajo de esta prenda acorde con su estilo se encontraba otra que no es frecuente en su armario: un minivestido rojo, de Goat, que nos dejaba ver sus piernas discretamente, pues las protegía del frío con unas medias negras transparentes. Curiosamente, este tendencia lencera es la que llevó también doña Letizia hace unos días con uno de sus looks más controvertidos del año.

El retorno de la minifalda

Tras los últimos looks de largo midi firmados por Temperley London o Catherine Walker que definen el estilo de embarazada de la Duquesa de Cambridge, el vestido que parece haber roto esta rutina es de la marca británica Goat (526 € aproximadamente), de lana, tiene el cuello cerrado a modo de chimenea y es de manga larga acabada en un pequeño volante. Como accesorios, opta por unos cómodos zapatos de ante negros de la marca Tod’s con su tradicional suela de goma y bolso de mano del mismo color de Mulberry.

Su corte de pelo, un detalle muy juvenil

El protagonista de su look de belleza es su melena 'Kob' - bautizada así en honor a su nombre -, un lob largo que le aporta un aire más fresco y actual a todos sus estilismos. A pesar del corte, Catherine Middleton se mantiene fiel a su peinado con ondas, el mismo que ha llevado frecuentemente cuando tenía la melena más larga, y su degradado de color en el contorno y las puntas le aporta luminosidad al rostro a modo de contouring.