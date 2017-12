Doña Letizia recupera su imagen más sofisticada con el 'animal print'

Sorprendió con un vestido minifaldero de Teresa Helbig, también con estilismo impactante protagonizado por una enigmática falda, pero la reina Letizia parece dispuesta este otoño a crear una dualidad de estilo entre estilismos arriesgados con looks comedidos, sobrios y clásicos con el color gris como protagonista. Para su primer compromiso de diciembre, durante la reunión del patronato de la Fundación Princesa de Girona en Madrid, la Reina ha recuperado varias prendas de su vestidor optando, con acierto y a diferencia del look retro de ayer, por no llevar medias negras.





Recupera su versión más actual con estampados

Doña Letizia ha optado por una falda de jacquard con corte clásico y estampado que crea un efecto de animal print de leopardo, detalle de plena tendencia esta temporada. Se trata de un diseño de Roberto Verino, que aunque aparece entre los básicos de su tienda online, no está disponible.





Un estilismo que recuerda a otro look de 2016

Esta chaqueta negra cruzada con hebilla la ha llevado en muchas ocasiones, como, por ejemplo en su visita al Palacio de Aranjuez en noviembre de 2016. En aquel acto, también la combinó con una falda estampada y curiosamente la misma blusa blanca de seda con fruncidos en el escote que lleva también en este último look. Tanto la blusa como la chaqueta son de Hugo Boss.





Muy discretamente, aportar un toque de color a través de los zapato con un diseño en rojo oscuro con efecto tornasolado. Son uno de sus favoritos de la firma Lodi. El tono de este calzado, también es el elegido para sus pendientes.