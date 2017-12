Algo nuevo, algo prestado y algo azul: el primer look de Meghan Markle tras su compromiso

No ha pasado ni una semana tras su compromiso oficial con el príncipe Harry y ya ha protagonizado su primer acto público en la ciudad de Nottigham. Con todas las miradas puestas en ella, Meghan Markle reaparece ante los focos con un look que, aunque acorde con su estilo, ya apunta maneras de futura royal. Se trata de un estilismo de colores básicos, con un juego de prendas que sigue los mantras de toda novia (algo nuevo, algo prestado y algo azul) y que vuelve a confirmar que el llamado 'Efecto Meghan' es un hecho.



Un clásico peacoat renovado

Parece que Meghan Markle tiene afinidad por escoger abrigos de firmas canadienses. Ya ocurrió con el que lució en su compromiso oficial firmado por Line y ahora vuelve a suceder con Mackage, una marca creada en 1.999 por Eran Elfassy y Elisa Dahan y que tiene a Gwyneth Paltrow o Madonna como fieles seguidoras. Aunque todo podría apuntar a que se trata de un abrigo nuevo, ya que encaja perfectamente con los patrones de estilo de la realeza británica, en realidad lo ha rescatado de su fondo de armario.



Los precios de los abrigos de esta firma oscilan entre los 450 y los 850 dólares. Éste en concreto es el modelo Elodie, de 790 dólares (665 euros aproximadamente). No está disponible en la web de la firma y cuelga el cartel de sold out en diversas tiendas multimarca. Se trata de un diseño en color navy, con doble botonadura y con solapas. Está confeccionado en mezcla de lana y cachemir y llama la atención su largura, de plena tendencia esta temporada. Completa su estilismo con un jersey de cuello cisne de Wolford y una falda midi de estilo evasé firmada por Joseph, con efecto deshilachado en el bajo y un precio de 725 euros, disponible en la tienda online de la firma.



El accesorio que reafirma el 'Efecto Meghan'

Quizás lo más llamativo del look de hoy sea su nuevo bolso, no sólo porque introduce un color que rompe con el estilismo sino porque, tras la aparición ante las cámaras de Meghan Markle, se han agotado las existencias en la tienda online de Strathberry, la firma inglesa que ha diseñado este accesorio. Se trata de un bolso que combina el color burdeos con detalles en vainilla y navy y que tenía un precio de 495 libras (unos 560 euros). El Efecto Meghan es un hecho.

Algo prestado

En su mano izquierda podía faltar el anillo de compromiso que le regaló el Príncipe Harry. Una joya con la que el hijo del príncipe Carlos quiso homenajear a su madre, diseñándolo él mismo. La joya en cuestión tiene un gran diamante central que trajo de su último viaje a Botswana al que se han añadido dos diamantes a los lados que pertenecieron a un broche de la princesa Diana. El resto del look lo completa con unas botas de ante y caña alta en color negro, ligeramente arrugadas. Un estilismo curiosamente combinado con el de su futuro marido.



