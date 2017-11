El calendario de moda con el que la reina Letizia organiza sus looks

Con motivo de la celebración del Año Jubilar, los Reyes de España han visitado Caravaca de la Cruz (Murcia). Allí, la reina Letizia ha reciclado un look que estrenó el 30 de noviembre de 2016, casi justo hace un año exacto. Un detalle que va más allá de una mera casualidad, pues confirma una tónica habitual en la monarca de reutilizar estilismos según la época del año en el que se encuentre. Mismos diseños e, incluso, mismos complementos o, al menos, misma tendencia.



Mismo vestido de lana gris en otoño y primavera

La diseñadora Carolina Herrera firma el abrigo de lana gris con línea trapecio y mangas acampanadas, que se coordina con vestido en silueta New Look y cinturón superpuesto. Ambas prendas presentan un forro en tono malva, consiguiendo crear contraste al conjunto. Como complementos, doña Letizia se decanta por el estampado de serpiente tanto para sus zapatos de tacón, de Magrit, como para su cartera de mano, de Lidia Faro; una de sus favoritas que llevó tan solo hace cuatro días en Madrid.



Echemos un poco la vista atrás y en este programado calendario de moda de la Reina, vemos cómo en noviembre de 2016 cuando estrenó este look de Carolina Herrera tenía muy claro que con lo que se coordinaban era con zapatos de piel de serpiente. Es más, llevó estos mismos de Magrit. La innovación es la cartera, pues en este primer look optó por un diseño de Hugo Boss muy discreto pues se presentaba en tono gris, confundiéndose con el estilismo.



No hay dos sin tres

Que sea casual esta coincidencia deja de serlo cuando vemos que esta combinación está más que estudiada y parece figurar en un calendario de cómo llevar cada prenda con qué complemento y no solo en dos ocasiones, sino en tres. El pasado mes de abril, doña Letizia volvía a lucir este abrigo con vestido a juego y ¿con qué lo combinaba? Con el mismo calzado.



Muchos son los ejemplos que nos desvelan este organizado vestidor. Solo hay que echar un vistazo a cómo con la llegada del otoño, la Reina apostó por los vestidos con estampados de flores vintage de Zara; diseños que combinaba con calzado con color burdéos o, en su defecto, un tono rosa pastel en sintonía con esta gama cromática. Retrocediendo unos meses en el calendario, vemos como los looks marineros son los que triunfan en su maleta de vacaciones en Mallorca, de hecho, solo hay que dirigir la mirada a su posado en el Palacio de Marivent el pasado mes de julio.