Después de algo más de un año de relación e intensos rumores de boda, el príncipe Carlos ha anunciado el esperado compromiso del príncipe Harry y Meghan Markle. Horas después de que Clarence House hiciera oficial la noticia, los novios han posado para los medios de comunicación en el Jardín Blanco del Palacio de Kensington, inaugurado en memoria de la princesa Diana de Gales, en la que ha sido su primera aparición pública juntos tras saberse que la primavera que viene se convertirán en marido y mujer. En este acto, uno de los más importantes de su vida, la estadounidense ha elegido un abrigo de color blanco anudado a la cintura como prenda protagonista del look.



VER GALERÍA



Fiel a su estilo fresco y actual, la futura mujer del príncipe Harry ha posado en una breve aparición con un diseño de Line, una firma que ya ha llevado en anteriores ocasiones y podría confirmar que será una de sus grandes bazas cuando se convierta en miembro de la familia Real Británica la próxima primavera. Estas prendas se venden en Estados Unidos, Canadá y en la tienda online de Saks Fifth Avenue. Se trata de un abrigo tipo batín con grandes solapas, largo midi y cinturón, bajo la cual se intuye un vestido del mismo corte en verde botella. En cuanto a los complementos, ha elegido unos pendientes de Birks y unos salones lace up en color nude firmados por Aquazzura. Es el modelo Matilda, tienen 10,5 centímetros de tacón y actualmente no están disponibles en la tienda online.



VER GALERÍA



El secreto mejor guardado

El anillo que la futura novia luce en su mano izquierda pasará a convertirse, a buen seguro, en uno de los más deseados y demandados del mundo, como ya ocurrió con el que regaló el príncipe Guillermo a Catherine Middleton para su compromiso oficial hace algo más de siete años (el 16 de noviembre de 2010). Una joya de zafiro de 18 quilates rodeado por 14 diamantes de la firma Garrard Joyeros, que ya había portado en su día la propia Diana de Gales. En esta ocasión, el Príncipe Harry también ha querido homenajear a su madre y ha diseñado él mismo el anillo de compromiso. La joya en cuestión tiene un gran diamante central que trajo de su último viaje a Botswana y se han añadido dos diamantes a los lados que pertenecieron a un broche de la princesa Diana.

VER GALERÍA

El estilo en la Casa Real británica

Sus precedentes de estilo en el Palacio de Buckingham serán dos de las royals más queridas e influyentes de Inglaterra: Diana de Gales, icono de elegancia atemporal y Catherine Middleton, que se ha sabido adaptar al estricto protocolo británico sin perder de vista las tendencias actuales. Muchos son los parecidos que guardan entre ambas, entre ellos, el look de color azul que eligieron el día de su compromiso oficial. Diana Spencer optó por un dos piezas y una blusa con lazada, mientras que la esposa del príncipe Guillermo eligió un vestido azul con escote en V y cintura ceñida, firmado por Daniella Issa Helayel.



VER GALERÍA



VER GALERÍA