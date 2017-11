El presentador inglés James Corden consigue (casi) todo lo que quiere de las celebridades a las que invita en su programa de televisión The late late show with James Corden y, como consecuencia, muchos de sus vídeos se conviertan en virales en las redes a la velocidad de la luz. Después de hacer cantar Spice up your life (canción de las Spice Girls) a Victoria Beckham en su Carpool karaoke, Corden ha desafiado a Kim Kardashian a que revele quiénes son, en su opinión, las mejores y peores vestidas de las Kardashian-Jenner, incluyendo a su madre.

De negarse a hacerlo, la consecuencia se ejecutaría en ese mismo momento: Kim debía compensar su negativa probando un vasito de 'saliva de pájaro', según rezaba el texto que acompañaba la peculiar bebida. La estrella de los realities no lo ha dudado ni un momento y ha contestado rápidamente (con tal de no tener que pasar por ese trance), teniendo muy claros los tres primeros puestos del ranking.

A su juicio, Kendall Jenner es la mejor vestida, algo en lo que seguro coincide Beyoncé ya que Marni Senofonte es la estilista que también viste a la artista. A su juicio, en el segundo puesto estaría su madre, Kris Jenner. A la hora de elegir a la tercera mejor vestida, Kim ha tenido bastantes dudas su hermana mayor, Kourtney Kardashian, y la menor del klan, Kylie Jenner, quien es al final la vencedora. Kourtney le sigue en cuarta posición (o segunda peor vestida) y cierra esta clasificación Khloé Kardashian, a pesar de haber conseguido que su marca de ropa Good American esté batiendo récords de ventas.

Aunque Khloé no sale bien parada en esta primera prueba, lo cierto es que Kim acaba probando uno de estos platos (un batido de sardinas) con tal de no contestar a la pregunta del millón sobre Kylie Jenner: ¿Está de verdad embarazada?

No sabemos si esta confesión sobre las hermanas y su estilo a la hora de vestir en uno de los horarios de máxima audiencia tendrá consecuencias graves en la próxima reunión familiar, pero de ser así, lo más probable es que también seamos testigos en algún próximo episodio de Keeping Up With The Kardashians, el programa que convertido a las Kardashian-Jenner en celebridades internacionales y que actualmente está emitiendo su décima temporada.