Si algo tiene de particular el estilo de Angelina Jolie es que, cuando se trata de elegir looks de alfombra roja, casi nunca opta por el exceso. La actriz prefiere las líneas suaves, los tonos neutros y la ausencia de brillos y lentejuelas. Tal vez por eso, el vestido que escogió para acudir a los Governors Awards, ha levantado expectación e intriga a partes iguales. Sin renunciar a su esencia, Jolie se dejó ver con un vestido, de largo midi, y en color crema. Nada sorprendente si no fuera porque estaba salpicado de pequeñas lentejuelas que trazaban dibujos de estrellas fugaces a lo largo de toda la tela.

El diseño pertenece a la colección Fall 2017 Elisabetta Franchi y fue el elegido por la actriz para subir al escenario y entregar a la directora de cine Agnès Varda el premio honorífico a su extensa trayectoria. Una carrera repleta de historias hechas por y para mujeres, que la ha convertido en una de las propulsoras del cine feminista y en la "abuela de la Nueva Ola" de la Nouvelle Vague.



Para completar el look, Angelina se decantó un sencillo y delicado collar de diamantes de Tiffany & Co., con el que volvió a decorar su escote en V. Esta gargantilla de diamantes se ha convertido en el complemento con el que realzar sus estilismos clave ya que lo llevó también en los Annual Hollywood Film Awards, celebrados el pasado cinco de noviembre. En esa ocasión la actriz eligió un vestido de satén en color gris perla firmado por Jenny Packham, y con zapatos de Charlotte Olympia.

En los últimos años el estilo de Angelina Jolie ha sufrido una evolución sin precedentes. Desde que en 2012 la vimos caminando por la alfombra roja de los Oscar con un vestido negro de Versace que dio la vuelta al mundo y que muchas han tratado de emular, ese aire sexy y transgresor se ha ido dulcificando. La actriz ha ido cambiando los negros -a los que se ha confesado adicta en más de una ocasión- por tonos más suaves que ayudan a dulcificar sus rasgos, y las llamativas aberturas por líneas más sofisticadas. ¿Estará enviando un mensaje entre líneas sobre una renovada Angelina?