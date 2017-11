El vestido que ha unido a Angelina Jolie y a Georgina Rodríguez

Los recientes premios de fútbol The Best FIFA Football Awards 2017 no solo coronaron a Cristiano Ronaldo como el mejor jugador de la FIFA; su novia Georgina Rodríguez se alzó como una de las mejor vestidas de una alfombra roja repleta de WAGS. Pero la repercusión del vestido plata con el que la modelo lució baby bump va ahora más allá para dejarnos un sorprendente caso de "¿quién lo lleva mejor?". También ha sido en una entrega de premios donde una de las actrices más admiradas de Hollywood ha llevado un estilismo muy parecido. ¿Se habrá inspirado Angelina Jolie en Georgina para su look de los Annual Hollywood Film Award?

El vestido con sello español de Georgina Rodríguez

Ángel Schlesser firmaba el vestido que Georgina, en la recta final de su embarazo, llevó en la gala The Best, un escotado diseño wrap que se adaptaba muy bien a su tripita. La modelo completó el look con unas sandalias negras de Giuseppe Zanotti y un clutch de Chanel. Entre las joyas de RABAT que añadió como toque final, destacan los pendientes de esmeraldas y brillantes que quedan perfectamente a la vista con el peinado lateral.

Una publicación compartida de Angel Schlesser (@aschlesser) el 25 de Oct de 2017 a la(s) 2:33 PDT

El vestido satinado y anudado a la cintura se trata de una propuesta que Ángel Schlesser presentó en su desfile de Primavera/verano 2018. Tras la entrega de los premios The Best en Suiza, el modisto cántabro compartía orgulloso el boceto de la prenda en su perfil de Instagram.

Angelina Jolie y su vestido plata 'made in England'

Otra entrega de premios, otra ciudad, otra industria... Pero un look más que parecido. En la alfombra roja de los Hollywood Film Awards, en el Hotel Hilton de Beverly Hills, Angelina Jolie posaba con un vestido largo, confeccionado en seda gris y con una silueta wrap anudada a la cintura. Si bien la actriz completaba el look con sandalias plata de Charlotte Olympia y joyas monocromáticas de Tiffany&Co, tanto el vestido como el peinado con raya lateral recuerdan muchísimo al estilismo de Georgina Rodríguez.

Igual que hizo Ángel Schlesser, la creadora del vestido de Angelina Jolie, la inglesa Jenny Packham, compartía en su perfil de Instagram que la actriz lucía este diseño presentado en su desfile de Otoño/Invierno 2017-2018 y que cuesta 3.025€. Sin embargo y a pesar de este precio, se puede considerar que el vestido que lució Georgina Rodríguez es mucho más exclusivo: pertenece a una colección que todavía no está a la venta.