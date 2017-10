La reina Letizia, con el bordado de inspiración oriental de Felipe Varela que faltaba en su armario

Primero, la reina Letizia se decantó por un diseño de Felipe Varela para acudir ayer al concierto con motivo de los Premios Princesa de Asturias 2017. Posteriormente, esta misma mañana durante la audiencia a los galardonados en el Hotel Reconquista, nos sorprendía con un diseño de Carolina Herrera New York que previamente en su versión de alfombra roja lo había llevado Karlie Kloss. Llegados a este punto, nos faltaba conocer el tercer estilismo, el más importante, el elegido para la ceremonia de entrega de galardones en el Teatro Campoamor. ¿Cómo ha sido? La incognita ya tiene respuesta. La monarca se ha decantado por un vestido de corte lady años 50, inspirado en el New Look creado por Dior, que presenta falda de con mucho volumen y corte midi, cuello mao de inspiración oriental y mangas al hombro. El diseño está confeccionado en georgette de seda blanco y lleva un bordado en hilo negro con flores, garzas y el símbolo de la longuevidad, también en claro guiño al Lejano Oriente. Estos motivos recorren su cuerpo estratégicamente para estilizar aún más su figura, un truco que, por si fuera poco, se potencia al incoporar al modelo un fajín de cristales coordinados que crea efecto cintura de avispa. Nuevamente, ha confiado en su diseñador de cabecera, Felipe Varela.

Confía en piezas de su joyero con las que siempre acierta

Como complementos, la reina Letizia optó por unos salones negros acharolados con tacón fino, de Magrit, y cartera coordinada en raso, también de Felipe Varela. Como joyas, recupera de su joyero el brazalete Art Decó de Cartier, confeccionado con oro blanco y diamantes, y que recrea formas helénicas; además, lleva unos de sus pendientes favoritos. Se trata de un diseño de de Grisogono que presentan 432 diamantes negros con diseño de lágrima, así como dos diamantes blancos talla navette (forma alargada y terminada en punta). Por último, destacar el anillo de diamantes pavé en verde del que la monarca no se separa últimamente, pues lo ha incorporado siempre a sus últimos estilismos. De momento, se desconoce su firma y desde cuándo lo posee.



Giro de imagen respecto a su look de 2016

A pesar de decantarse por un estampado en tono negro, su elección de 2017 nada tiene que ver con el look elegido el pasado año. En aquella ocasión, la reina Letizia optó por un vestido cóctel con falda 'evasé' en el que jugaba por un lado a una atrevida tendencias de temporada, el tono 'nude' (que se veía en la seda 'cady' que formaba el fondo de la pieza) ; y por otro, a la elegancia más sobria, debido a ricos bordados a mano sobre tul invisible en hilo de metal de color negro y lágrimas de cristal de Swarovski. Se trataba de un diseño también de Felipe Varela que generó cierto revuelo ya que se asemejaba a un vestido largo de Oscar de la Renta que previamente había llevado Nicole Kidman. Curiosamente, no es la primera vez que la monarca española encuentra como referente de estilo a la actriz australiana. Su última coincidencia, durante la inauguración del nuevo Palacio de Congresos de Palma de Mallorca el pasado mes de septiembre .