La reina Letizia versiona otro vestido de alfombra roja, esta vez el de Karlie Kloss

Los Premios Princesa de Asturias dieron ayer su pistoletazo de salida con el tradicional concierto celebrado en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo. Si ayer la reina Letizia llevó un modelo en azul noche de Felipe Varela, hoy ha recurrido a uno de sus estampados favoritos con un diseño de Carolina Herrera New York para la Audiencia a los galardonados en el Hotel Reconquista. Se trata de un vestido cóctel con estampado floral que reafirma el gusto de la Reina por adaptar estilismos dignos de alfombra roja a sus actos oficiales. Decimos esto porque este mismo diseño en su versión noche ya lo llevó la modelo Karlie Kloss el pasado verano. Y no ha sido la única vez que ha repetido esta fórmula. Te explicamos en tres claves de estilo estas coincidencias.







1. Cuestión de largura

Este evento se ha celebrado a media mañana, por lo que es correcto apostar por un vestido tipo cóctel. Estos se caracterizan por llevar un largo a la altura de la rodilla y son, precisamente, los favoritos de las royals para sus actos oficiales de día. Es un vestido que se ajusta al protocolo y pertenece a la colección Resort 2018 de la diseñadora venezolana, al igual que el que llevó Karlie Kloss para los premios Fragance Fundation de Nueva York. Sin embargo, la modelo eligió un diseño largo, más adecuado para un evento de alfombra roja y con una esencia mucho más festiva.







2. Su estampado favorito y detalles de transparencias

Se confirma que las flores es su estampado fetiche, ya que ha sido recurrente en los looks de las últimas semanas. En esta ocasión, lleva un diseño en tonos empolvados con flores fucsias y detalles de hojas verdes que combina con unos pendientes de Tous con piedras bicolor y unos salones con textura de ante firmados por Magrit. Ambos vestidos, el de doña Letizia y el de Karlie Kloss, tienen mangas semitransparentes, sin embargo, difieren en su largura. La Reina opta por una manga larga que aporta un toque sofisticado y la modelo por la manga corta, que contrarresta su diseño red carpet y da frescura al look.







3. Repite fórmula 'celebrity'

No es la primera vez que la Reina coincide con el estilismo de alguna celebrity. Sin ir más lejos, hace menos de un mes utilizó la misma fórmula que provocó una inevitable comparación con la actriz Nicole Kidman. De nuevo, fue un diseño Resort 2018 de Carolina Herrera New York y, de nuevo, un vestido de flores con transparencias que adaptó de la alfombra roja a un evento de día.