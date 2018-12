Khloé Kardashian y Kylie Jenner causan revuelo con sus 'matching outfits' navideños, ¿por qué?

Como cada año, las Kardashian-Jenner tuvieron su tradicional fiesta de Nochebuena, cuya temática fue la de all in white. Por primera vez, la celebración se llevó a cabo en la mansión de Kim Kardashian y Kanye West, ubicada en una de las zonas más exclusivas de Los Ángeles. Las hermanas, junto sus pequeños, lucieron de lo más estilosas, pero fueron Khloé Kardashian y Kylie Jenner quienes llamaron la atención por sus espectaculares looks y los matching outfits que coordinaron con sus bebés, las cuales tienen menos de un año de edad y ya son todo un encanto. Ambas lucieron fabulosas y presumieron unos cuerpos de infarto a solo unos meses de haber debutado como madres; en febrero de este año Kylie tuvo a su pequeña Stormi, y dos meses después, Khloé dio a luz a la hermosa True.

Para esta velada de ensueño, la cual fue organizada por Kim y su madre, Kris Jenner, Khloé se dejó ver con un increíble outfit a juego con su hijita. Madre e hija llevaron una creación de la diseñadora indonesia Monica Ivena, el cual estaba formado por un crop top con estampado de copos de nieve y pedrería, además de una espectacular falda de tul blanco en capas. Con solo ocho meses de edad, la pequeña True ya se vislumbra como toda una fashionista, pues usó como único accesorio un turbante blanco con pedrería confeccionado por el diseñador asiático Rinaldy Yunardi, quien ha creado joyas para ‘celebs’ como Madonna y Beyoncé.

A través de sus redes sociales, Khloé presumió orgullosa el matching outfit que lució con su bebé, y las reacciones por parte de sus seguidores no se hicieron esperar, pues estaban enternecidos con el look de ambas.

Si Khloé dejó encantados a sus fans, Kylie Jenner también hizo lo propio y coordinó su atuendo con el de su hija. La menor del numeroso clan Kardashian-Jenner también fascinó a sus más de 122 millones de followers en Instagram. La empresaria de 21 años optó con un vestido de finísimos cristales con un escote pronunciado y una abertura que dejaba ver sus torneadas piernas. Tanto su vestido como el trajecito de dos piezas de Stormi fueron confeccionados por el diseñador kuwaití Yousef Aljasmi. En cuanto a su calzando, Kylie llevó un par de sandalias de PVC de Manolo Blahnik, mientras que Stormi llevó unos mini tenis Nike blancos.

La espectacular fiesta de las Kardashian-Jenner

A la fiesta navideña de la familia más popular de la televisión, acudieron personalidades como Jennifer Lopez con su pareja Alex Rodriguez, además de Paris Hilton y John Legend, quien ofreció un concierto privado para todos los invitados. Kim compartió en sus redes sociales varias fotografías de la velada en las que figuraron varios miembros de su familia como sus tres hijos, su marido y sus hermanas Khloé y Kourtney Kardashian.