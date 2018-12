Angélica Vale 'robó' miradas con su estiloso look de impacto

Gracias a su carisma y simpatía sobre los escenarios, Angélica Vale fue seleccionada para ser la anfitriona de los Premios Bandamax en su natal Ciudad de México. La actriz viajó de Los Ángeles –ciudad en la que reside desde hace tiempo con su familia –para conducir la séptima edición de esta entrega y a través de sus redes sociales, compartió algunos de sus atuendos a lo largo de la noche, luciendo más guapa que nunca. La artista, quien recientemente cumplió 43 años, estaba muy contenta por esta oportunidad frente a los micrófonos de los premios y para verse radiante, contó con la ayuda de su buen amigo el diseñador David Salomón, quien ha diseñado vestidos para otras famosas como Roselyn Sánchez y Eva Longoria.

En su cuenta de Instagram, la hija de Angélica María compartió algunas fotografías de sus looks, donde pudimos ver a detalle los vestidos que Salomón creó para ella. La estrella de telenovelas como La Fan desfiló por la alfombra morada del evento con un vestido entallado de estampado a cuadros y falda asirenada y lentejuelas negras, con el cual marcaba a la perfección sus curvas latinas. En cuanto a su peinado, la actriz optó por peinar su melena suelta con ondas y para su maquillaje, llevó un smokey eye en color negro. Para completar su look, Angélica llevó un par de aretes largos con pedrería.

Para la conducción del show, ‘Angie’ tuvo un cambio más y sobre el escenario lució un vestido rojo de lentejuelas con un cinturón del mismo color. En cuanto a su peinado, Angélica se hizo una media cola y cambió sus aretes por unos más vistosos que iban a juego con el vestido.

Sin duda, fue una gran noche para la también comediante y a través de sus redes sociales agradeció a su buen amigo por convertirla en una de las mejor vestidas de la noche. En una de las fotos con sus vestidos, 'Angie' escribió: "Feliz de participar en Premios Bandamax, ¡gracias a todos! David Salomón, como siempre me hiciste brillar, ¡te amo!".

¿Cómo es su vida en Estados Unidos?

Angélica Vale lleva viviendo poco más de una década en Estados Unidos y por motivos de trabajo viaja frecuentemente a México. Haciendo un balance de cómo han sido los últimos 10 años de su vida, la protagonista de La Fea Más Bella se confesó con Tv Notas, en febrero pasado: “Ha sido una década maravillosa, qué te puedo decir: me enamoré, me casé, tuve dos hijos. Ha sido una década increíble. Ha sido una época difícil también, no te creas, porque estar fuera de México me cuesta mucho trabajo y lo añoro muchísimo, pero ha sido una década llena de amor, hermosa por mis hijos y la familia que he formado. La verdad es que sí estoy muy contenta”.

En esa misma entrevista, la actriz reveló como fue esta mudanza, la cual se dio de manera gradual: “No fue una decisión de ‘dejo México y me voy’. Fue poco a poco: primero fue por trabajo, iba y venía y nunca lo sentí tan fuerte. Y luego ya me vine a vivir acá en serio porque mi marido acá vive, aquí tiene su carrera hecha y al marido no se le puede dejar solo”.