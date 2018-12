Las Kardashian celebraron por todo lo alto la fiesta de cumpleaños de Saint West y Reign Disick, hijos de Kim Kardashian y Kanye West, y de Kourtney y Scott Discik, respectivamente. Entre los mini invitados se encontraban las primas y las hermanas de los festejados y una de las que ‘robó miradas’ con su look fue North West, la primogénita de Kim Kardashian. A través de sus redes sociales, Kim compartió algunos videos y fotografías de la divertida fiesta en la que destacó el atuendo de su hija.

En su Instagram, Kim aseguró que todos los niños habían escogido su propia ropa. North, de 5 años, parece seguir los pasos de su mamá pues fue la más estilosa de la fiesta. La mini Kardashian eligió un atuendo verde fosforescente lleno de brillos, mientras que su prima mayor, Penélope, de 6, lució un vestido de animal-print con un choker de lo más original con su nombre.

Algunos fans de North West detectaron que su outfit era similar al de Selena Gomez en el video de Taki, Taki, al lado de Ozuna, Cardi B y DJ Snake. Incluso uno de los festejados, su primo Reign tuvo un lindo gesto con ella y destacó su look: “North, te ves muy cool”. El adorable momento quedó captado en video en una de las Instagram Stories de su mamá.

North agregó un toque extra de glamour con un par de flats rojos, una dona de cabello verde fosforescente y unos lentes de sol rojos. En cuanto a su peinado, la pequeña fashionista se hizo dos coletas a los lados. ¡Sólo le faltó el lipstick rojo de Selena en el video!

North West y su debut como modelo

Podría ser que, en unos años, North West se convierta en toda una sensación en la industria del modelaje como su tía Kendall Jenner. A finales de septiembre pasado, la niña de 5 años hizo su debut sobre las pasarelas en el L.O.L Surprise Fashion Showen Pacific Palisades, California. Junto con otras niñas de su edad, North desfiló usando prendas de L.O.L Surprise y lució el modelo Thrilla, inspirado en el emblemático look que Michael Jackson usó en el video musical de Thriller.

El simpático look de North estaba compuesto por una chaqueta roja con falda a juego, combinado con un top de cierre al frente. La niña completó su outfit con un par de zapatos negros y unos calcetines blancos. Además de esto, la hija de Kim llevó unas gafas oscuras, un bolso negro de mano y llevó su rizada melena con un peinado alto. Orgullosa de su hija, Kim reveló la forma en la que supieron del desfile y dio a conocer que esa marca era una de las preferidas de North. "Cuando nos enteramos de que habría una sorpresa mayor en forma de desfile de modas, ella tenía que ser parte de él", contó la estrella de Keeping Up with the Kardashians sobre los primeros pasos de su hija en la industria. "Le encanta vestirse como sus personajes favoritos, y fue toda una experiencia emocionante poder convertirse en una muñeca L.O.L. de la vida real", agregó.