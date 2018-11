Jennifer Lopez no sólo es una mujer talentosa que deja todo frente a sus fans cuando se encuentra en el escenario. También es una fiel seguidora de la moda que impone tendencias a donde sea que vaya o con las fotografías más casuales en sus redes sociales. Esta semana, la cantante y actriz dio una cátedra de elegancia durante su visita a Qatar, en donde se olvidó de los escotes y las transparencias para convertirse en un ícono de sobriedad muy acorde con el otoño con sólo tres looks. El primero, un look de colores claros, compuesto por un top blanco de manga larga y cuello alto que llevó por debajo de una falda lápiz con un cinturón negro Chanel. Su outfit no sería el mismo sin sus imprescindibles gafas para el sol y un bolso Hermes de color negro que dio un toque extra al atuendo con el que causó sensación de la mano de su "Número 1", su novio, Alex Rodríguez.

VER GALERÍA

La jornada de Jennifer Lopez continuó en el país de Medio Oriente al igual que una muestra de estilo que publicó en sus redes sociales. El segundo look con el que La Diva de El Bronx se lució en esta visita tampoco muestra mucha piel y en cambio dio paso a la sutileza con un vestido rosado de la firma Valentino. También de cuello alto y manga larga, la cantante de 47 años se dejó llevar por los detalles en la parte superior de su vestido, en el que resaltaron plumas rosadas que combinaban con la falda plisada de esta elección. Para añadir romanticismo a la pieza, Jennifer llevó el pelo en un recogido tipo cola de caballo y añadió un par de aretes largos de brillantes, joyas que combinaron con los grandes anillos de sus manos.

VER GALERÍA

Notas relacionadas:

- La coincidencia que unió a Jennifer Lopez y Mariah Carey en los American Music Awards

- ¿Por qué Jennifer Lopez y su ajustado vestido blanco han sido tan comentados?

Por último, pero no el menos llamativo, el look de Jennifer Lopez volvió a estar marcado por el cuello alto y la manga larga. Para su último día en Qatar, J.Lo combinó dos colores con mucho estilo: el vino y el blanco. Con una blusa guinda ceñida al cuerpo y con un lazo en forma de moño en el cuello. La prenda adquirió un toque extra al combinarla con un pantalón blanco de altura a la cintura que de inmediato llamó la atención por resaltar la delineada figura de la cantante. Jennifer combinó su outfit con un sombrero de ala ancha del mismo color que su top y con un lazo en la base, que bien pudo haber sido la inspiración para este look bicolor que tanto gustó a sus fans y a los expertos en moda. "De regreso a casa... ¡Gracias a todos los que hicieron que sucediera este viaje a Qatar! Los amo... Hasta la próxima", escribió J.Lo en su última publicación sobre el viaje.

VER GALERÍA

Jennifer Lopez y su 'operación bikini' en otoño

Para Jennifer Lopez no hay temporada en la que no quiera lucir cuerpazo, por ello es que se ejercita sin importar si el verano está a la vuelta de la esquina. La muestra son sus recientes looks, con los que pudo llevar prendas ceñidas sin preocuparse de las libras extra. Además de una dieta balanceada, la también diseñadora de moda visita seguido el gimnasio para completar las rutinas físicas que le aseguren sus curvas.

En una de sus recientes sesiones de ejercicio, Alex Rodriguez no sólo se convirtió en su más fiel admirador fitness, sino que también jugo al paparazzi y captó a su novia en una rutina de baile especial para sus entrenamientos. Jennifer no se dio cuenta de que su novio la grababa, por lo que se mostró muy natural, por ello es que con toda la confianza, Jennifer terminó su rutina para checar en el espejo sus músculos y sus curvas, contenta con el resultado de su esfuerzo.

VER GALERÍA