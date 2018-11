La peculiar razón por la que Meghan Markle nunca usaría un vestido de Victoria Beckham

Aunque estuvo en su boda… ¡al parecer no estará en su clóset! Así lo afirmó Meghan Markle, quien a pesar de ser gran admiradora de Victoria Beckham, la Duquesa de Sussex sorprendió a más de uno al confesar que nunca podría usar un vestido de la marca de la ex Spice Girl.

¿Lo bueno? Es que contrario a lo que se podría pensar, la razón de esto no tiene nada que ver con algún aspecto negativo entre ambas, sino que según Meghan, los diseños tan aclamados de la británica no favorecen tanto su estatura petite así como figura estilizada por la que tanto se caracteriza.

“Lo que estoy empezando a aprender es que, a pesar de que las cosas se vean increíbles en un gancho, no significa que se vayan a ver increíble en mí. Por ejemplo, amo los vestidos de Victoria Beckham, pero no tengo un torso largo para que luzca la silueta", confesó hace algún tiempo a Glamour UK.

Entre las marcas favoritas de Meghan se encuentra Givenchy -casa francesa que diseñó su vestido de novia-, Óscar de la Renta, Stella McCartney, Carolina Herrera y más, algo que demostró en su primera gira con el Príncipe Harry a Oceanía, en donde impactó con un estilo elegante y clásico que se ha convertido en su sello personal.

Pero, ¿cuál es el look favorito de Meghan para un día a día? Los vestidos cortos con diseño recto, los cuales según ella son ideales para cualquier ocasión, si se combinan con flats así como una chaqueta corta. Además, la duquesa admitió que el tiempo no solo ha cambiado su estilo sino también su manera de ver la moda, optando por la comodidad pero sobre todo, por sentirse bien -y en su propia piel- con cualquier cosa que lleve.

"Conforme he ido creciendo, me gustan más los vestidos largos, pero no soy tan alta, entonces cuando uso una falda corta debo de ser consciente realmente", agregó a dicha entrevista. Ahora, ¡solo esperamos que Victoria lea esto y decida crear un diseño hecho a la medida para Meghan!

