Elsa Hosk sobre llevar el Fantasy Bra de Victoria’s Secret: ‘Me hace sentir súper empoderada’

Elsa Hosk no podría estar en mejor momento. La modelo fue elegida para usar el Fantasy Bra de Victoria’s Secret de un millón de dólares, decorado con diamantes Swarovski de 71 quilates, en el Victoria’s Secret Fashion Show de este año. “Este sostén me hace sentir súper empoderada y realmente me siento orgullosa de usarlo”, dijo Elsa a HOLA! USA acerca de la asombrosa creación, la cual llevó más de 930 horas de trabajo. “He pasado por todos esos años de trabajo y todas esas inseguridades. Me lo he ganado. Es un momento”.

Y antes de que leas de nuevo esa declaración, tienes que saber que este ángel de Victoria’s Secret es como todas nosotras. Con la edad, admite que le ha llegado la sabiduría. “Lo que sucede al envejecer es que cada vez me siento menos y menos insegura. Las pequeñas cosas por las que solía estresarme, son por las que ya no me preocupo”, señala. “A veces, como todas las mujeres, nos despertamos un día y nos vemos mal, es algo muy normal”.

Formar parte de la familia de VS la hace sentir que pertenece a algo increíble. “Creo que lo que Victoria’s Secret hace tan bien es enfocarse en las mujeres”, asegura. “Las mujeres son fuertes, son hermosas, seguras de sí mismas, y creo que eso se nota”. Victoria’s Secret está regresando a la ciudad de Nueva York con ese poderoso mensaje para su 19° desfile.

Para la modelo de origen sueco, esta será la octava ocasión en la que caminará sobre la pasarela, pero quizá esta vez sea la más memorable de todas. “Creo que para mí esto es más grande”, indica Elsa haciendo referencia a la primera vez fue seleccionada por Victoria’s Secret. “Cualquiera puede desfilar una vez en el show, pero tener el honor de usar el Fantasy Bra, el cual ha sido utilizado por muy pocas personas y por tan icónicas supermodelos, es realmente otro nivel”.

Curiosamente, el día en el que se graba la pasarela es un día después de su cumpleaños número 30. “Es como el mejor regalo de cumpleaños que habría podido pedir”. De hecho, cuando la compañía y su equipo le iban a dar la noticia de que ella había sido elegida para llevar el sostén de un millón de dólares, la modelo pensó que se trataba del inicio de las celebraciones por su cumpleaños. “Ellos planearon una sesión de fotos falsa. Yo vine al trabajo e hice las primeras fotos de la sesión y todo el mundo estaba ahí”, cuenta la exjugadora de basquetbol. “De pronto, sacaron esta caja negra. Y recuerdo haber pensado que era por mi cumpleaños, aunque faltaban unas semanas. Después, la abrí y ahí estaba el Fantasy Bra. Quedé impresionada. Estaba temblando y caí al suelo. Esa fue mi primera reacción”.

Desafortunadamente, Elsa no podrá quedarse con el sostén como regalo (¡hay todo un equipo de seguridad que la sigue a cada paso!), pero ella y los admiradores de la marca pueden adquirir una versión más accesible fabricada con cristales de Swarovski por $250 dólares. En cuanto a cómo seguirá con la fiesta en la ciudad, a la que ha llamado hogar por 10 años, sus amigos estarán en las primeras filas para acompañarla en su gran noche. “Es un sentimiento increíble; una vez que termina sientes como las ganas de querer hacerlo de nuevo”, bromea. “Es fabuloso, pero triste al mismo tiempo porque hiciste todo ese trabajo solo por un pequeño instante”.

Para Elsa, ese trabajo incluye ser más estricta con su dieta y el ejercicio aproximadamente por tres semanas. Pero reconoce que, si ella quiere comer algo, simplemente lo hará. “Hace tres días tuve un croissant de chocolate", admite. "Cuando trabajas tanto como nosotras, estarías loco para no tener un día de trampa. Tengo que hacerlo por mi cordura. No me obsesiono con nada porque una vez que empiezo a hacer eso, todo lo que quiero es una pizza. Cuanto más me relajo, más fácil es ”.

No te pierdas a Elsa, sus abdominales y otras bellezas en el Victoria’s Secret Fashion Show el 2 de diciembre por ABC.