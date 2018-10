¡Llevan el mismo estilo! El look de Gaby Espino con el que coincidió con Angelica Celaya

Parece que la tendencia que dominó en la red carpet de los Latin American Music Awards 2018 fueron los brillos, pus varias famosas apostaron por un look metálico. Entre las celebridades que se dejaron llevar por ese look estuvieron Gaby Espino y Angélica Celaya. Ambas desfilaron sobre al alfombra roja con unos impactantes outfits, que dejaron sin aliento a sus fans.

Gaby Espino vistió para esta entrega de los Latin American Music Awards un ceñido jumpsuit metálico con escote en V, con el cual lució impactante. En cuanto a su maquillaje, la actriz de origen venezolano lució un smokey eye negro bien marcado y unos labios en tono rosado con un lipstick de su propia colección de maquillaje. Gaby llevó como accesorios unos aretes grandes en forma circular y unos cuantos anillos.

La actriz de 40 años llevó su cabellera con una de las tendencias en peinados que está más de moda: un wet hair look peinado todo hacia atrás y se veía de lo más sofisticada.

Curiosamente, el look de Gaby guardaba cierta similitud con el de Angélica Celaya. Aunque Gaby llevó un jumpsuit y la protagonista de Mariposa de Barrio un vestido, ambas se entregaron a estos looks vistosos.

Angélica, quien también ha participado en la serie de Constantine Y, lució bellísima con un vestido con escote en V y una apertura a la altura de la pierna. La actriz de 36 años reveló a HOLA! USA los detalles de su atuendo. "Te voy a contar quién me vistió, yo, la verdad tenía mucho tiempo sin no salir como Angélica después de mamá, después de perder el peso del niño... así que dije ahora quiero ser rock and roll, entonces este fue un gustito mío". Celaya combinó su vestido con unas strappy sandals en color negro y llevó su abundante melena con un poco de volumen.

Su paso por la red carpet

A través de sus redes sociales, Gaby Espino compartió con sus fans cómo había sido su proceso para derrochar glamour a lo largo de la alfombra roja. La actriz, quien también se lanzó como empresaria, contó a sus fans que había usado su línea de productos de belleza para lucir así de fabulosa. Para estos premios, al parecer Gaby fue en solitario. En abril pasado, la actriz desfiló en la alfombra de los Latin Billboard Music Awards bien acompañada de su novio Jaime Mayol. Sobre la alfombra roja de los Latin AMAs, la actriz conversó con algunos medios sobre sus proyectos profesionales en televisión con Telemundo.

Angélica Celaya compartió con sus fans varias historias en Instagram, en las que se dejó ver bien acompañada por su pareja Luis García. Los enamorados dejaron a su pequeño Ángel Alessandro en casa y tomaron los Latin American Music Awards como una cita para dos, en la que lucieron tan cariñosos como siempre.