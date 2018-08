Kim Kardashian recién hizo un guiño a aquella época llena de fiestas y salidas con su entonces mejor amiga, Paris Hilton. La moda en aquellos años, a principio de los 2000, estaba llena de cortes a la cadera y tops cortos y ceñidos, dejando al descubierto el abdomen. Con un estilo así, otra prenda tomó mucha importancia en cada look: la tanga o g string, que se asomaba por debajo de la ropa. Justo ese detalle es el que Kim Kardashian recordó en una de sus fotos más recientes en Instagram, en la que parece poner de nuevo de moda el g string visible.

La esposa de Kanye West aparece sentada de espaldas, con un atuendo neón de dos piezas. El top, con un sólo tirante, deja al descubierto la mayor parte de su espalda. Mientras que la parte de abajo permite ver una tanga negra con un diseño de joyería. Aunque la estrella del reality Keeping up with the Kardashians utilizó la fotografía tomada en su closet para anunciar nuevos productos de su línea de maquillaje, sus seguidores de inmediato tomaron nota de la tendencia de tiras g string que podría tener su segundo aire gracias a la socialité.

La pequeña prenda que llamó la atención de sus seguidores parece ser de la firma Gucci, según aseguran en los comentarios de la fotografía. Kim se aseguró de no dar más detalles de la fotografía ni del atuendo que lleva, y sólo se limitó a resaltar el producto que tiene en la mano. “Contour Singles Disponibels ahora en kkwbeauty.com”, escribió la socialité junto a la imagen. En otra de sus actualizaciones, la también empresaria volvió a mostrar sus curvas, aunque de una manera más convencional para ella. Kim reveló que Kanye se encuentra de vacaciones, días en los que ella asegura que su esposo prefiere estar en casa y dormir. "Pero logré sacarlo por 5 minutos para tomarnos una foto", aseguró al publicar una postal de ambos a la orilla del mar, dejándose acariciar por los rayos del sol mientras ella usa un bañador negro de dos piezas, y él viste playera gris y bermudas a juego con el traje de la madre de sus hijos.

Colores llamativos, la otra tendencia por la que apuesta Kim Kardashian

Kim Kardashian no sólo parece traer de regreso una de las modas más atrevidas, sino que también podría estar inspirando a las chicas a utilizar colores menos discretos. Unos días atrás, la hermana de Kourtney y Khloé Kardashian llegó a Miami con una larga peluca verde neón que resaltó su bronceado. Para combinarla, además de un vestido oscuro y metálico de látex, agregó un par de tacones Yeezy transparentes. Por si fuera poco, la hija de Kris Jenner movió todas sus influencias para conseguir un Lamborghini del mismo color de su peluca. “¡Tuve que conseguir un Lambo verde neón para que combinara con mi pelo!”, dijo orgullosa del accesorio con el que logró que su look fuera una nueva meta para las chicas que siguen sus pasos.

