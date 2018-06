Cada uno de sus outfits se somete a debate: ¿es adecuado?, ¿quién lo firma?, ¿cuánto cuesta?, is it custom-made?... Meghan Markle ha revolucionado el mundo de la moda en apenas unos meses convirtiéndose en un ícono de estilo que, además de servir de inspiración para muchas mujeres, también ha conseguido poner en primera línea a celebrities o firmas que influyen de una u otra manera en sus looks. Porque, ¿en quién se inspira ella?

El traje de chaqueta rosa de Carolina Herrera que lució durante el evento Trooping The Colour, el pasado 9 de junio en Londres, quedará para siempre como uno de sus looks más icónicos. Un diseño que, como era de esperar, despertó toda serie de comentarios acerca de su escote, el color o, cómo no, algún que otro parecido razonable. Por ejemplo, con el wedding dress de la princesa Charlene de Mónaco, diseñado por Armani.

Pero la esposa del príncipe Alberto de Mónaco no es la única royal en la que podría haberse inspirado Meghan para elegir este look. Charlotte Casiraghi llevó un vestido de Chanel con escote off-the-shoulder, en un tono casi exacto, a la boda de su tío y la ex nadadora olímpica en julio de 2011 (puedes verlo en nuestra galería de imágenes).

La ¿verdadera? inspiración

Pero, ¿y si Markle se hubiera fijado en alguien mucho más cecano? Y si hubiera tomado nota de los trucos de estilo de Gina Torres, que interpreta a Jessica Pearson en la serie Suits, en la que ella misma ha trabajado durante años? We have proof!

En la serie, la actriz de origen cubano tiene un dress code a la altura de cualquier mujer poderosa: pencil skirts, vestidos midi, blusas... Victoria Beckham would be jealous! Y en uno de los episodios de la temporada 6 llevó un outfit muy similar al que hace solo unos días eligió Meghan (además, ambas compartían screen en ese capítulo). Eso sí, negro, con manga larga y con alguna sutil diferencia en el escote. El mismo color que eligió un conocido ángel de Victoria's Secret, que también ha lucido una blazer con cuello open boat recientemente (puedes descubrir quién en nuestra galería de fotos)

Chaqueta 'blazer' con cuello 'open boat' ($99,90), de Zara

Y si tú tampoco quieres quedarte sin llevar una de las prendas del año, Zara te lo pone fácil con esta propuesta en vibrante rojo, con manga francesa y doble fila de botones. Su precio, $99,90. Y lo mejor, que puedes llevarla con una falda del mismo color para un total look impactante, con jeans para un resultado más casual o con una falda midi y vaporosa con estampado en blanco y rojo si quieres un aire trés chic. Inspírate en Meghan y presume de estilo royal con tu próximo look de invitada.