Hay muchas personas felices por la primavera, aunque desde ya están en cuenta regresiva para los meses de verano. Algunas hacen los ejercicios y dietas necesarias para lucir impactantes en los días de playa y sol, otras piensan en cuáles son los accesorios que usarán en tiempos veraniegos, sobre todo si saben que van a disfrutar de unas cuantas jornadas de mar. Si eres del último grupo no busques más, te contamos cuál es el complemento que debes tener para estar a la moda, el que Angelique Boyer usa con frecuencia durantes sus viajes.

A juzgar por lo que publica en sus redes sociales, la joven actriz mexicana parece invertir cada minuto de su tiempo libre en estar cerca del océano o en algún viaje espectacular. Su fiel compañero, además de su pareja Sebastián Rulli, es su sombrero de palma -o en honor a la verdad, todos sus sombreros-. Los usa pequeños, grandes, de copa media, de corona baja, de ala corta o de ala ancha. En fin, siempre cuenta con ellos para protegerse del sol y lucir muy chic frente al agua.

Cubrirse la cabeza para protegerse del sol es una costumbre tan antigua como el propio uso del sombrero. Ahora bien, los elaborados con paja son mucho más recientes que sus viejos antecesores, que eran confeccionados en otros tejidos. En principio, éstos nacieron como una necesidad de protección y con el tiempo, se convirtieron en una moda masculina que las mujeres popularizaron, al ser ellas las primeras en usarlos como complemento de sus conjuntos deportivos. En Sudamérica, especificamente Ecuador, nacieron los de paja de hoja de palmera, de corona flexible y ala ancha conocido como 'Panamá'. Mientras que Europa los vio surgir en Italia, como característica inconfundible de los gondoleros de Venecia -son los tocados de copa recta, corona plana y ala corta llamados canotier-. Son dos de los más usados tradicionalmente en los días de verano.

Si no puedes esperar a pisar la arena para usar uno, no te preocupes. También puedes aprovechar para renovar tu street style. Quizás te guste más el canotier o el 'fedora' (tambien de ala corta), como los que usa Angelique. Al usarlo en actividades diarias tendrás el toque fashionista a lo Carrie Bradshaw, personaje interpretado por Sarah Jessica Parker en la exitosa serie Sex and the City, donde aprovechaba los días soleados en la ciudad para usar estos complementos.

Aunque pueden adquirirse en línea, no hay nada como probártelos en la tienda. Recuerda que debes verificar que te sientas bien con el modelo que elijas, para que puedas proyectarlo como el punto definitorio de tu look. Así, tendrás el atuendo más envidiado del verano y lo mejor, protegerás tu rostro de los rayos UV.

Con un vestido camisero y unos destalonados, te verás sencillamente espectacular. Obviamente, la pamela será el statment de tu look. Es decir, el carácter que te defina como conocedora de las actuales tendencias. Algunas de ellas son unicolor, con el punto cromático que ofrece una cinta, o puedes simplemente elegir una con algún tono contrastante. La propuesta de solo visera, al estilo tenista, es una opción para alejar los rayos solares de la cara y darle un aire muy juvenil a tu atuendo.

