Comenzó el año con un look memorable (un sexy vestido amarillo en los Oscar) y hoy ha asistido a otro de los eventos más esperados del año. Eiza González ha desfilado por primera vez sobre la red carpet de la MET Gala y su vestido era, además de sorprendente, totalmente inesperado. De hecho, podríamos decir que la mexicana nos ha engañado por completo. ¡Te contamos por qué!

Su elección -un diseño de Prabal Gurung- estaba compuesto por un vestido con cut-out en el abdomen que simulaba una falda y un cropped top, y una pieza que cubría sus hombros a modo de capa. La combinación perfecta entre sensualidad y discreción que la actriz completó con un recogido, un llamativo maquillaje y varias piezas de joyería con piedras azules.

Pero volvamos al vestido. Hace algunas semanas, Eiza avanzaba en Instagram que estaba preparando su look para su siguiente -y muy especial- aparición pública sobre la red carpet. Y, aunque rápidamente intuimos que hablaba de la gala del MET, la foto que compartió nos hizo pensar en un outfit muy diferente. El cuello alto, la hilera de botones... Casi pensamos que dejaría su habitual sensualidad de lado, pero no, la actriz guardaba un as en la manga y tan solo nos enseñó la parte superior de su look, manteniendo así el secreto hasta el último momento.

Instagram: @eizagonzalez