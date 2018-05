Puede que no conocieras su cara, pero su nombre era uno de los más escuchados sobre la red carpet. La diseñadora de bolsos Judith Leiber ha fallecido a los 97 años en su casa de Springs, Nueva York, apenas unas horas después de que lo hiciera su marido, el artista Gerson Leiber, de 96 años. Según Jeffrey Sussman, biógrafo de la pareja, Gerson dijo a su mujer "Sweetie, es hora de marcharnos" la noche del viernes. El matrimonio, que llevaba casado 72 años, fallecía el sábado 28 de abril.

Judith y Gerson se conocieron durante la Segunda Guerra Mundial en Budapest, de donde era originaria la diseñadora. Ella vendía bolsos hechos a mano en la calle tras haberse formado en esta disciplina, trabajado para los creadores de bolsos artesanos más importantes de la ciudad y cosido uniformes militares huyendo de la persecución nazi (ella y su familia eran judíos); ahí conoció al que sería el gran amor de su vida. Fue amor a primera vista.

Años después, en 1946, la pareja contrajo matrimonio y se trasladó a Nueva York, donde comenzaron con el negocio casi veinte años más tarde, en 1963. Ella, como diseñadora; y él, como businessman. Un fructífero negocio que llevó el nombre de la diseñadora hasta las alfombras rojas y eventos más importantes del mundo gracias al apoyo de las celebrities, que adoraban sus diseños clásicos pero también sus creaciones más originales repletas de cristales, una de sus señas de identidad. La pareja vendió la empresa a la británica Time Products en 1993.

Rihanna, Beyoncé, Selena Gómez, Madonna o Blake Lively son solo algunas de las mujeres que eligieron sus diseños para completar sus outfits en ocasiones especiales. Y en 2008 inaguraron The Leiber Collection, dedicado a mostrar algunas de sus creaciones más icónicas. Casi diez años después, en 2017, su obra también se expuso en el Long Island Museum bajo el nombre Brilliant Partners: Judith Leiber’s Handbags & the Art of Gerson Leiber, un ejemplo más de la magnífica sinergía que ambos mantuvieron en su vida personal y profesional hasta el fin de sus días. Una historia de amor brillante, como sus conocidos bolsos.