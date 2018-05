El glamour de la alfombra roja de los Premios Platino no ha impedido que la actriz Ilse Salas haya protagonizado uno de los momentos más 'rebeldes' de la noche. Ha sido durante la entrevista exclusiva desde la sala ¡HOLA! Welcome Platino, antes de posar para los flashes, cuando hablando de su vestido, un diseño eco de H&M, nos ha enseñado también sus zapatos. Y, en lugar de los esperadas tacones, nos hemos encontrado con una gran sorpresa: ¡unas botas moteras negras!

VER GALERÍA

Instagram: @ilse_salsas

Igual que hizo Alicia Keys asegurando que jamás volvería a maquillarse, Ilse hizo la promesa de no volver a llevar tacones, tal y como ella misma ha recordado en su perfil de Instagram: "... Aquí cumpliendo mi promesa (para mi misma 😑) NUNCA USES ZAPATOS que te incomoden!!..". Y visto lo visto, parece que está 100% convencida y podría no ser la única.

VER GALERÍA

La actriz Edith González 'asaltó' a Ilse durante su entrevista con ¡HOLA! para asegurar que sentía mucha envidia de ella por llevar un calzado tan cómodo en la red carpet. ¿Será este el primer paso antes de la invasión de los zapatos casual en los looks de alfombra roja?