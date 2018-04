Aunque lleva en el show business muchos años, los últimos meses han sido la consagración de Becky G como artista latina. Y los Latin Billboard Awards 2018, una nueva oportunidad para deslumbrar sobre el escenario con su single Sin pijama y sobre la red carpet con un poderoso y sexy estilismo. Pero, ¿y si la joven de ascendencia mexicana se hubiera inspirado en tres poderosas mujeres latinas para dar forma a su look? Entonces no podríamos culparla porque la combinación le ha funcionado mejor que bien. ¡Compruébalo!

El peinado

¿Recuerdas la versión de hit de Jennifer López, Jenny from the block, que hizo Becky a comienzos de su carrera? La cantante de Mayores ha hablado de su admiración hacia la polifacética boricua en infinidad de ocasiones, y parece que esta gala de premios ha sido el momento elegido para su último homenaje -aprovechando quizás que la diva del Bronx también estaría presente en la gala-. Pero, ¿cómo lo ha hecho? Solo hay que echar un vistazo a su hairstyle a base de trenzas para encontrar un enorme parecido con uno de los looks del video My love don't cost a thing de López. Got ya, Becky!

El vestido

Becky tiene su propia personalidad y estilo pero, ¿no os recuerda su outfit al que llevó Selena Gómez en el desfile de Victoria's Secret de 2015? El tejido fluido y brillante, el amplio escote, el corte tipo slip dress, el choker... El negro es un básico sobre la red carpet pero también una elección muy sexy si se acompaña de los detalles y complementos adecuados. Y parece que Becky ha tomado buena nota de este tip.

El 'makeup'

La latina del momento ha recurrido a uno de los beauty tips favoritos de otra histórica latina: Selena Quintanilla. La reina del Tex-Mex lució sus labios rojos en infinidad de ocasiones. Y es que este color combina especialmente bien con la piel bronceada y el cabello oscuro, como se puede comprobar en la imagen de la artista en los premio Grammy de 1994 y también en la de Becky en esta edición de los Latin Billboards Awards. El liner negro y las cejas perfectamente definidas completan su maquillaje ganador.

