El total look blanco que llevó Melania Trump hace unos días nos ha impactado. Y el efecto ha sido aún mayor tras ver a Hailee Steinfeld con un outfit muy similar con la misma prenda clave: la blazer con hombreras XL. Un guiño a los años 80 que podría convertirse en el perfecto look de novia alternativa o, simplemente, en el último capricho primaveral para nuestro guardarropa.

Melania Trump lidera la 'white fever' vestida de Michael Kors Collection

El truco, como casi siempre, está en los detalles: en este caso, las solapas XL, el patrón asimétrico y el maxicinturón. Pero también en el resto de prendas y accesorios que componen el look. Así, mientras Melania apuesta por una impecable falda midi de tubo; Hailee Steinfeld elige unos originales pantalones anchos hasta la rodilla. Y cómo no, el calzado: unos altísimos stilettos que simulan el tejido denim con tacón blanco en contraste vs. unas botas otk de black patent.

Hailee Steinfeld, con un 'total look' blanco de Alexander Vauthier

La white fever ha llegado con nuestras dos protagonistas para convertirse en uno de los hits de la primavera y, también, para consagrarse como uno de los colores que mejor sienta a cualquier edad. Solo hay que pensar en la elegante Jane Fonda y sus múltilples total looks blancos sobre la red carpet. Y tú, ¿te apuntas al boom más trendy del momento? ¿Te inspirarás en sus looks para tu look nupcial? Si quieres ver más fotos, visita nuestra galería de imágenes.