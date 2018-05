Estos zapatos conocen como ningún otro calzado el calor del asfalto. Tienen además una conexión inalterable con el deporte y nuestra juventud. Sí, son las zapatillas deportivas, esas que han paseado por nuestro armario década tras década y para qué mentir: se han convertido en el comodín de nuestros street style. Una de las preferidas son las de blanco impoluto que actualmente son tendencia. Son también las favoritas de Renata Notni, y es que si te fijas bien no se tratan de una prenda más de vestir, su uso es practicamente parte de la cultura popular.

Renata apuesta por este calzado de suela y puntera de goma que evoca relajación y comodidad. Varias marcas han inmortalizado estos diseños, pero la actriz suele apostar por el modelo Gowbury de K-Swiss, marca de la que es imagen. Así construyó un atuendo compuesto por pantalón de bajo irregular y deshilachado con perlas blancas adheridas a un costado y abertura frontal que dejaba más que a la vista su elección de calzado, franela negra holgada, gorra, lentes cat eyes y bolso estilo acordeón. Nada más fresco y sensato para esta primavera y para los días más cálidos de verano.

Los sneakers han estado entre nosotros por muchas décadas, pero en el vertiginoso mundo de la moda las tendencias rompen esquemas establecidos. Solo basta con ver el outfit completo de esta imagen que compartió en su cuenta de Instagram en el que un traje de blazer y pantalón con estampado geométrico es acompañado con el calzado blanco que tal vez creíste que solo merecían atuendos sporty.

A decir verdad, esta clase de calzado no es el único que, combinado con prendas no deportivas, ha inundado el panorama estilístico. Desde hace unos meses los running shoes también han liderado las elecciones de las fashionistas. De esta forma enseñan que los sneakers pueden quedar bien con cualquier look y que se pueden adaptar a muchos estilos ¿Para qué poner limitaciones para una prenda que parece haber sido creada para la atemporalidad y la versatilidad?

Por eso, la clave para su combinación solo está subordinada a la creatividad de quien la luzca. Unas zapatillas embelished de Gucci con perlas en los bordes de la suela pueden ser las más indicadas para una falda con volantes en print floral, una hoodie, un bolso de asa. Un vestido con una larga abertura frontal, un pantalón de tweed y sweater de punto o una maxi falda plisada en tonos metalizados con el modelo Stan Smith de Adidas, también son completamente válidos. El color blanco las hace prácticamente combinables con todo y se pueden convertir en ese elemento rompedor que estás buscando.

Quizás muchos han sido los pares de sneakers que han pasado por tus pies. O quizás te encuentres en el grupo opuesto: en el que ha tenido pocos que se han desgastado de tanto uso, pero que siguen siendo el elemento idóneo, un poco irreverente o simplemente cómodo del día a día, pero algo está claro: son un básico que con el paso del tiempo reinventa cualquier estilismo.